Pendulum revine după 10 ani de pauză cu două piese noi: "Nothing for Free", "Driver"

Genul muzical Drum & Bass e departe de popularitatea din 2009 sau 2010, dar iată că revine la viaţă odată cu revenirea pe scena muzicală a celor de la Pendulum. Cândva cel mai mare nume din DNB, băieţii au ieşit din hiatus-ul de un deceniu cu două piese noi, "Nothing for Free" şi "Driver". Le puteţi asculta în articol.

Ambele piese noi s-au auzit într-o formă demo în această primăvară, când au ajuns pe Internet înregistrate de la o emisiune radio. Pendulum a lansat "Nothing For Free" alături de "Driver" sub formă de material double side şi acesta este primul release al grupului din 2010 încoace. Atunci apărea albumul "Immersion", care a inclus hituri ca "Watercolour", dar şi o colaborare neaşteptată cu In Flames. Rob Swire, liderul acestei trupe a declarat că el şi colegii săi lucrează la piese noi de ceva vreme şi abia aşteaptă ca ele să fie ascultate de fani.

Track-urile s-au auzit sub formă de preview la unele dintre concertele din Australia şi Noua Zeelandă dinainte de izolare şi pandemie. Swire s-a reunit cu colegii de trupă Gareth McGrillen şi Paul Harding, iar cei 3 au fost deja anunţaţi ca headlineri la numeroase festivaluri în 2021. Pendulum s-a dizolvat în 2012, deşi fusese un reper în segmentul DNB. În 2016 avea loc o revenire, cu participări la marile festivaluri, dar fanii aşteptau şi ceva material nou, concretizat abia acum.

"Nothing For Free" combină secvenţe EDM cu un crescendo care duce spre un drop mai blând decât la dubstep, şi un bas perfect mixat de artişti. Piesa are şi un videoclip oficial, care face referire la expansiunea pandemiei, la izolare şi la toate spectrele care ne bântuie în ultimele luni. Totul este ilustrat cu un iepuraş, un fel de versiune Cuphead a lui Bugs Bunny. "Driver" e ceva mai animată şi ar fi o piesă ideală pentru coloana sonoră a unui joc "Need for Speed".

Aminteşte de "Blood Sugar" şi are o percuţie mult mai activă, plus un bas care se îmbină perfect cu sintetizatoarele şi o secţiune jungle pe la mijloc. Dacă ne luăm după ultimul album, "Immersion", Pendulum se îndepărta deja de drum&bass-ul clasic şi se apropia de dubstep, EDM, cu influenţe electro şi chiar heavy metal. Rob Swire a fost ocupat între timp şi cu proiectul Knife Party, alături de Gareth McGillan, care a prins un gig uriaş prin ACEL moment din serialul "Breaking Bad" când Walter White îşi etalează noua maşină sport pe piesa "Bonfire".

Aşteptăm să vedem Pendulum şi la noi, în speranţa că nu vor veni doar ca DJ Set, ci ca o trupă, cu tot cu instrumentişti.