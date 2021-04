Jordan Rudess de la Dream Theater este speaker la Mastering the Music Business 2021

Cea de-a șasea ediție a conferinței Mastering the Music Business îl are ca invitat pe Jordan Rudess, multi-instrumentist al trupei americane de progressive metal Dream Theater. Conferința va avea loc în perioada 31 august - 2 septembrie la București.

Votat "Cel mai bun clăpar al tuturor timpurilor" de către Music Radar Magazine, Jordan Rudess este cel mai bine cunoscut ca fiind clăpar/multi-instrumentist în Dream Theater, trupa de prog rock premiată cu disc de platină și nominalizată la premiile Grammy.

Un geniu încă de mic, Jordan și-a început studiile la Școala de Muzică Juilliard la vârsta de 10 ani și creează muzică cu un melanj unic de influențe de clasică și rock. Pe lângă activitatea în Dream Theater și Liquid Tension Experiment, Jordan a lucrat cu o gamă amplă de artiști, printre care și Deep Purple, David Bowie, Steven Wilson, Jan Hammer, Enrique Iglesias, the Paul Winter Consort, Annie Haslam, LMR (proiectul lui secundar cu Tony Levin și Marco Minneman), Blackfield, Aviv Geffen, the Dixie Dregs, Rod Morgenstein, Tony Williams și alții.

Interesul lui Jordan pentru claviaturile și aplicațiile de muzică ultramoderne este o altă arie a carierei sale în care a atins succesul. Jordan deține prospera companie de dezvoltare de aplicații Wizdom Music, creatorii unor aplicații premiate cum ar fi MorphWiz, SampleWiz și Geo Synthesizer. Cea mai recentă aplicație a Wizdom Music, GeoShred, a fost creată în colaborare cu moForte, membri fondatori ai echipei Sondius de la Universitatea Stanford. De asemenea, Jordan este Artist în Rezidență la Centrul pentru Cercetare Computerizată în Muzică și Acustică de la Universitatea Stanford. Pagina de Patreon a lui Jordan oferă acces la lecțiile și stream-urile lui live.

Jordan Rudess va fi prezent la MMB 2021 prin live streaming

Ca urmare a situației epidemiologice mondiale ce determină imposibilitatea deplasării sale la București, intervenția lui Jordan Rudess la MMB va fi transmisă prin live streaming participanților prezenti în sala de conferință. Aceștia vor putea pune întrebări în direct și vor putea interacționa cu artistul.

Câteva dintre temele ce vor fi dezbătute în cadrul ediției de anul acesta a Mastering The Music Business sunt: schimbările de paradigmă în industria muzicală românească și relația ei cu autoritățile din România, cum s-au adaptat artiștii la noua realitate, schimbările la nivel mondial în publishing și vânzările de cataloage mari sau viitorul industriei muzicii live.

Despre MMB

Conferința Mastering the Music Business este cel mai mare eveniment profesional organizat în România pe teme de industrie muzicală. Evenimentul se adresează artiștilor, managerilor, agentiilor de booking, agențiilor de PR muzical și celorlalți reprezentanți ai industriei - tour manageri, avocați, promoteri, reprezentați ai label-urilor majore și independente. În cele cinci ediții de până acum au participat peste 200 de speakeri din România, Europa și Statele Unite ale Americii. Conferința MMB a fost înființată în anul 2016 și este organizată de Asociația RAW Music. Mastering the Music Business este susținut de HEMI (Hub for the Exchange of Music Innovation), proiect co-finanțat prin programul Europa Creativă.