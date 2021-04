Billie Eilish e "Happier Than Ever" - Noul ei album apare în iulie, coperta și tracklistul au fost dezvăluite

Billie Eilish lansează vara aceasta cel de-al doilea material de studio. Discul se intitulează "Happier Than Ever" și conține 16 piese, de care artista și fratele ei, Finneas, sunt extrem de mândri.

În 2021, Billie Eilish are toate șansele să devină cel mai rezonant nume al momentului, popularitatea sa urmând să atingă dimensiunile stratosferei Adele. Cu un debut fulminant în 2019, cel de-al doilea disc al artistei promite să ducă cariera lui Billie și mai departe, muzica ei adresându-se acum unui public mult mai larg. Nu doar puștii o vor asculta pe Billie în 2021, piesele de pe noul album "Happier Than Ever" reflectând maturizarea sa și, implicit, intrarea într-o etapă mult mai ofertantă din punct de vedere creativ.

Billie Eilish: "Nu am mai iubit niciodată atât de mult un proiect al meu"

"Noul meu album, "Happier Than Ever", apare pe 30 iulie! Este favoritul meu, din tot ce am creat până acum și sunt atât de entuziasmată, anxioasă și nerăbdătoare ca voi să-l ascultați. Nu am mai iubit niciodată atât de mult un proiect al meu. Sper să simțiți și voi ceea ce simt eu", a anunțat Billie pe Instagram, dezvăluind totodată coperta noului ei album.

Încântat de acest proiect este și Finneas, fratele artistei și colaboratorul ei pe partea de compoziție și producție.

"Ne-am pus tot sufletul în acest album și nu aș fi putut fi mai mândru de atât că este al nostru", a spus Finneas într-o postare pe Instagram.

"Happier Than Ever" apare oficial pe 30 iulie și poate fi precomandat de pe site-ul artistei. Materialul include 16 piese, două dintre ele fiind deja lansate ca single-uri - "My Future" și "Therefore I Am". Piesa ce denumește albumul apare mâine, pe 29 aprilie.

Tracklist Billie Eilish - "Happier Than Ever":

Getting Older I Didn't Change My Number Billie Bossa Nova my future Oxytocin GOLDWING Lost Cause Halley's Comet Not My Responsibility OverHeated Everybody Dies Your Power NDA Therefore I Am Happier Than Ever Male Fantasy

Pe noul album, Billie ne va arăta și ambitusul ei vocal. Într-un interviu acordat lui Stephen Colbert, artista a indicat că pe acest disc a experimentat mai mult cu stilul de interpretare, publicul urmând să descopere cum sună vocea ei în registrul înalt.