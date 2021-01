Roger Waters reinterpretează piesa "The Gunner's Dream" - VIDEO

"The Gunner's Dream" se regăsește pe albumul "The Final Cut" (1983) al trupei Pink Floyd, ultimul material discografic al formației cu Roger Waters. Versurile piesei vorbesc despre un artilerist care visează la o lume fără tiranie, războaie, terorism și cruzime. Melodia face referire la evenimente din viața reală, printre care bombardamentele de la Hyde Park și Regent's Park (20 iulie 1982).

Potrivit unei declarații, Rogers a revenit asupra piesei "The Gunner's Dream" după ce a urmărit un documentar istoric:

"Aseară am urmărit filmul documentar <<The Man Who Saved The World>>. Numele bărbatului este Stanislav Petrov . Cu un an înainte ca Stanislav să salveze lumea, am scris o melodie [numită] <<The Gunner's Dream>>. Este ciudat să te gândești că dacă Stanislav nu ar fi fost în locul potrivit la momentul potrivit, niciunul dintre noi nu ar fi fost în viață. Este știut de toți, cu excepția cretinilor dintre noi, că armele nucleare nu au nicio valoare. Se știe, de asemenea, că sunt o bombă cu ceas și le ignorăm pericolul. Accidente se întâmplă. Stanislavii acestei lumi sunt o rasă rară. Am avut un noroc extraordinar".