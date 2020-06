Roger Waters lansează filmul-concert "Us + Them" pe platformele de streaming; Urmăreşte secvenţe din concert - VIDEO

Roger Waters a avut o serie de concerte magnifice în cadrul turneului din 2017 şi 2018, iar din acele reprezentanţii s-a născut un film-concert intitulat "Us + Them". Filmul a debutat în 2019, regizat de Waters şi Sean Evans, iar acum este disponibil prin platformele de streaming. Avem un extras din peliculă în articol şi detalii despre disponibilitate.

"Us + Them" a debutat în cinematografele din toată lumea pe 2 şi 6 octombrie 2019. A fost însoţit de documentarul "A Fleeting Glimpse", care prezenta secvenţe din culise, cu trupa repetând şi făcând sound check-uri, dar şi momentele de după concerte. Filmul-concert a avut premiera la Festivalul de Film de la Veneţia pe 7 septembrie 2019 şi are o durată de 134 de minute. Începând cu data de 16 iunie a ajuns pe YouTube, unde se poate cumpăra sau închiria.

Iată cum arată tracklist-ul reprezentaţiei:

1. Intro

2. Speak To Me

3. Breathe

4. One of These Days

5. Time

6. Breathe (Reprise)

7. The Great Gig în the Sky

8. Welcome to the Machine

9. Déjà Vu

10. The Last Refugee

11. Picture That

12. Wish You Were Here

13. The Happiest Days of Our Lives

14. Another Brick în the Wall Part 2

15. Another Brick în the Wall Part 3

16. Dogs

17. Pigs (Three Different Ones)

18. Money

19. Uş & Them

20. Brain Damage

21. Eclipse

22. The Last Refugee (Reprise)

23. Déjà Vu (Reprise)

Filmul pune mare accent în special pe cele 4 nopţi în care Roger Waters a concertat în Ziggo Dome din Amsterdam în 2018. Cei care sunt colecţionari Pink Floyd şi Waters vor putea achiziţiona filmul pe Blu-Ray, DVD, CD şi vinil începând cu 2 octombrie 2020. Ca bonus în varianta digitală, Blu-Ray şi DVD veţi putea vedea/asculta noi variante de "Confortably Numb" şi "Smell the Roses" cântate de artist. Până atunci puteţi urmări mai jos o secvenţă din film, în care Waters şi trupa sa interpretează "Happiest Days of Our Lives/Another Brick în the Wall, Part 2 and Part 3".

Pe scenă se află alături de Waters şi chitaristul Dave Kilminster, clăparul Bo Koster, chitaristul şi clăparul Jon Carin, saxofonistul Ian Ritchie, basistul şi chitaristul Gus Seyffert, chitaristul şi solistul Jonathan Wilson, dar şi toboşarul Joey Waronkera. Au contribuit şi soliştii Jess Wolfe şi Holly Laessig.

Luna trecută Waters a prezentat o nouă versiune a piesei "Mother" de la Pink Floyd şi a avut o nouă dispută cu David Gilmour.