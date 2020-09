Împăcare între David Gilmour şi Roger Waters? O postare pe Instagram pare să indice o atitudine împăciuitoare

Una dintre marile dispute din rock la ora actuală este cea a lui David Gilmour cu Roger Waters. Încă de când Roger a părăsit trupa au început animozităţile, care continuă şi în ziua de azi şi au culminat în primăvara acestui an când Waters a deplâns faptul că Gilmour a confiscat numele "Pink Floyd" în social media. Acum se pare că există semne de împăcare între cei doi.

Pagina oficială de Instagram a trupei britanice a postat în ultima săptămână un mesaj de felicitări şi "la mulţi ani" pentru Roger Waters, odată cu implirea vârstei de 77 de ani. În plus, l-a felicitat şi pentru cel mai nou proiect, lansarea filmului-concert "Us + Them", care va sosi pe DVD la început de octombrie. Aceste felicitări vin pe fondul unei tensiuni între muzicieni. Roger Waters a dat în judecată trupa în acest an, iar într-un interviu recent a declarat că David Gilmour nu îi este prieten şi ca Nick Mason îi este mai apropiat.

În acel interviu a menţionat basistul Pink Floyd şi că îl deranjează faptul că nu poate folosi numele trupei în social media şi conturile sale oficiale de social media. Acum această postare de pe Instagram, fie ea şi una realizată de o echipă de PR ar putea fi un semn că se repară relaţia între muzicieni. "Us + Them" este un film-concert din 2019, regizat de către Waters şi Sean Evans. Include momente şi secvenţe din reprezentaţiile artistului în cadrul turneului din 2017 şi 2018.

Odată cu lansarea filmului vine şi documentarul "A Fleeting Glimpse", care prezintă imagini din culise şi de la repetiţii ale trupei lui Waters. Filmul a ajuns la cinematografe în octombrie 2019, iar în 2020 am aflat că va primi un debut digital. Întâi s-a văzut pe YouTube pe 16 iunie, pentru cei care au plătit, iar pe 2 octombrie avem un release pe Blu-Ray şi DVD.

Istoricul disputei

Ne întoarcem acum în trecut şi trebuie spus că Waters şi Gilmour au conlucrat cu brio în anii '70. Odată cu lansarea lui "Dark Side of the Moon" au început şi animozităţile. Roger simţea că i se cuvine mai mult, după ce a compus majoritatea pieselor şi versurilor. El a preluat controlul creativ al trupei o perioadă (rezultatul a fost "The Wall"), dar opera sa a devenit mai întunecată şi politică. David nu a fost mulţumit de această direcţie. "The Final Cut" a adus probleme în trupă, iar Roger şi-a început o carieră solo marcată de un turneu alături de Eric Clapton, care l-a deranjat pe David.

Şi David şi-a încercat norocul în cariera solo, dar cu mai puţin succes decât Roger, dându-şi seama de importanţa numelui Pink Floyd. În 1985 Roger Waters a părăsit trupa, iar David şi Nick au consultat avocaţi şi au decis să continue grupul sub acelaşi nume, chiar şi fără basistul legendar. Au început procese, au fost lansate albume Pink Floyd fără Roger şi au urmat turnee. Procesele au fost câştigate de toboşar şi chitarist/vocalist. În 2005 a avut loc o reuniune la show-ul Live8, iar Roger s-a declarat deschis pentru o reuniune. David a refuzat.

"Endless River" din 2014 este un album semnat Gilmour, Wright şi Mason, iar solistul a declarat că este finalul operei Pink Floyd. Între timp David a rămas productiv şi a lansat în acest an câteva piese, pentru cartea audio a soţiei sale. Cea mai cunoscută melodie nouă este "Yes, I Have Ghosts". Oare mai prindem o reuniune Pink Floyd în aceste condiţii?