Micutzu și BRomania au deschis o agenție de stand-up comedy

Comedianții semnați la Global Headliners au un background solid în domeniu și un public devotat atât online, cât și ofline, acoperind toate mediile de manifestare ale umorului. Printre cei peste 30 de comedianți din portfofoliu se numără Bordea, Micutzu, Adrian Nicolae, Mukinka, Nelu Cortea, Bucălae, Radu Isac, Mane Voicu și Teodora Nedelcu.

Agenția va promova zona de comedie și stand-up din țară, prin evenimente, ateliere și proiecte inedite și își propune să descopere noi talente care se pot dezvolta alături de nume consacrate din industrie, pentru a ridica acest domeniu la un nou nivel. Comedia are astfel mai multă putere și susținere din partea unora dintre cele mai importante nume din industria de entertainment din România și totodată un loc în care cele mai ample proiecte încep deja să prindă contur.

Călin Crețu are o experiență de peste nouă ani în impresariatul artistic și organizarea de evenimente și a reprezentat compania Headline Management. De-a lungul timpului, a organizat în România turnee și spectacole importante de divertisment și muzică și a fost întotdeauna un adevărat susținător al stand-up-ului. Călin este CEO-ul Global Headliners și, împreună cu Matei Dima, Lucian Ștefan și Micutzu - Cosmin Nedelcu, va contribui la dezvoltarea comediei din țară.

''După 9 ani de activitate ca promotor al stand-up-ului, am constatat că există un prag al evoluției peste care nu poți trece fără un upgrade considerabil. Nu ar fi fost corect față de artiștii pe care-i reprezint și nici pentru industria în care ne desfășurăm activitatea să nu fructificăm avantajele unei asocieri cu cea mai puternică agenție de talente din România. Avem planuri mari pentru următorii doi ani și foarte mari pentru următorii cinci. De unele dintre ele veți auzi în curând și sunt convins că până la finele acestui an publicul de stand-up se va bucura să descopere noi talente ce așteaptă doar să fie șlefuite", a spus Călin Crețu.

''Am început să urc pe scenă și să sper că fac stand up comedy în 2005, la final de an. Pare că încep să reușesc să fac stand up, așa că aș vrea să dau mai departe niște informații. În primul rând, aș vrea să construim în mintea tinerilor ideea că stand-up-ul poate fi o meserie de viitor, exact cum actoria s-a transformat la un moment dat și ea în meserie, încununând vocația.

În al doilea rând, îmi doresc să ofer oamenilor la început de drum un suport, o bază pe care se pot propti, lucru inexistent acum 15, 16 ani pentru headlinerii actuali. Împreună cu Adrian Nicolae, un bun cunoscător al fenomenului, vom ghida pe cât posibil pașii celor ce vor să aibă un viitor in viitoarea industrie de stand-up comedy'', a declarat Micutzu - Cosmin Nedelcu, asociat Global Headliners.