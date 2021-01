Justin Timberlake a confirmat că este tată pentru a doua oară; află cum îl cheamă pe micuț

Invitat în emisiunea lui Ellen DeGeneres, muzicianul de 39 de ani a dezvăluit că are un al doilea băiețel pe care îl cheamă Phineas. De altfel, DeGeneres a fost printre primele persoane care au știut de sarcină, astfel că alegerea lui Justin de a vorbi despre bebelușul său în această emisiune capătă sens.

A mai vorbit, de asemenea, despre noua rutină de creștere a copiilor, despre ce crede Silas, fiul cel mare despre frățiorul său, dar și despre muzică. Justin a discutat despre noua sa piesă cu Ant Clemons, "Better Days” - pe care o vor interpreta la învestirea lui Joe Biden și a dezvăluit că va lansa mai multă muzică nouă.

Justin Timberlake și Jessica Biel s-au căsătorit în 2012, iar trei ani mai târziu au devenit părinții primului copil - Silas. În ceea ce privește cea de-a doua sarcină, Biel a preferat să o țină secretă. Actrița nu s-a mai afișat public în ultimele luni, până când l-a adus pe lume pe Phineas.

.@JTimberlake told me the name of his new baby! Don’t miss the full interview on my show tomorrow. pic.twitter.com/grBQ9sls0S