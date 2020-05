Zhao şi Micutzu apar atât ca dansatori, cât şi ca muzicieni pe piesa "Dans". Ştiam că Micutzu are veleităţi muzicale, dar iată-l pe versuri de rap şi pe mişcări ceva mai timide de... dans. Aici nu este nimeni jurizat şi toţi dansează ca şi cum nimeni nu îi priveşte. Nu degeaba începe clipul cu hashtagul #douapicioarestangi. Printre dansatori se numără Chef Florin Dumitrescu, George Buhnici, Şerban Copot, Gina Pistol dar şi Andi Moisescu şi Antonia.

Ideea acestui videoclip provine de la imaginile amuzante de la nunta comediantului Cătălin Bordea, unde invitaţii au făcut un dance battle. ZHAO şi-a dorit să creeze un dance battle propriu în faţa camerei, dar unul pentru cei care nu au talente deosebite la dans. Au apariţii speciale pe acest material video şi Bromania, Roxen, Ştefania şi INNA. Toţi au primit piesa şi propunerea de a apărea în clip cu braţele deschise, trimiţând câte un filmuleţ în care apar dansând.

Iată ce spune ZHAO despre aceasta creaţie:

De mult voiam să fac o piesă pe care să danseze și cei ca mine, care se mișcă de parcă s-au încălțat invers, care dansează-n gând la petreceri. Am făcut piesa, i-am trimis-o lui Micutzu să o audă, văzusem și niște imagini de la nunta lui Bordea, în care făceau dance battle, și chiar așa voiam să fie clipul, un dance battle între oameni care nu știu să danseze. După ce mi-a zis că-i place, i-am propus să cânte pe ea.

Etern flegmaticul Micutzu ne transmite următoarele pe care ni le imaginăm citite în vocea sa de bonom:

Când am auzit prima dată piesa lui ZHAO, nu am putut sta jos. Am început să dansez, deși eu nu dansez și îmi place să stau jos. Piesa era însoțită și de un clip provizoriu, alcătuit din imagini cu oameni dragi mie dansând la nunta lui Bordea și a Liviei, momentul fiind unul amuzant, dar parcă sublinia și mai bine scopul piesei: dansează ca și cum nu te privește sau nu te judecă nimeni. După care, ZHAO mi-a făcut încă o bucurie și m-a invitat să fac parte din proiect, ceea ce m-a onorat. Sunt fericit că putem transmite prin această piesă exact ce lipsește în perioada asta: optimism