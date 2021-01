HBO ar lucra la o nouă adaptare cinematografică a universului Game of Thrones

Este vorba de "Tales of Dunk and Egg", o scriere ale cărei întâmplări se petrec cu 90 de ani înaintea celor din "A song of Ice and Fire" (serialul "Game of Thrones"). Mai multe detalii în articol.

Adaptarea "Tales of Dunk and Egg" va avea o durată de o oră și va urmări aventurile lui Ser Duncan cel Înalt (Dunk) și ale tânărului Aegon V Targaryen (Egg), cu 90 de ani înainte de evenimentele din "A Song of Ice and Fire".

Până în prezent, Martin a publicat trei romane în seria "Tales of Dunk and Egg": "The Hedge Knight" în 1998, "The Sworn Sword" în 2003 și "The Mystery Knight" în 2010. Cele trei romane au fost apoi colectate și publicate împreună ca "A Knight of the Seven Kingdoms".

Potrivit Variety, noul proiect este în curs de dezvoltare la HBO. Niciun scriitor sau actor nu a fost anunțat încă, dar sursele publicației susțin că este o prioritate pentru HBO, deoarece sunt dornici să valorifice succesul "Game of Thrones" și, eventual, să mai spele păcatul ultimului sezon.

Fanilor scrierilor lui George R.R. Martin nu le rămâne decât să aștepte și să spere că noua adaptare va reuși să ajungă pe ecran. Anterior, HBO mai comandase un prequel numit "House of the Dragon", care se petrece cu 300 de ani înainte de evenimentele prezentate în serialul "Urzeala Tronurilor". Un alt spinoff cu Naomi Watts în distribuţie a fost anulat.