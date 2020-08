Charles Dance (Tywin Lannister) a fost dezamăgit de finalul Game of Thrones

Deși controversatul serial s-a încheiat acum mai bine de un an, dezamăgirea ultimului sezon continuă și acum. Și nu doar în rândul fanilor, ci și al actorilor. Află ce părere are Charles Dance despre finalul unuia dintre cele mai urmărite show-uri.

Game of Thrones a intrigat publicul încă de la primul sezon (2011) prin modurile surprinzătoare de desfășurare a acțiunii. Ne-am dat seama că acest serial nu este unul previzibil încă din sezonul de debut, când Ned Stark, unul dintre personajele ce păreau să fie pe placul publicului a fost decapitat. Povestea s-a ridicat mereu la un nivel superior cu fiecare sezon lansat, însă ultima parte a narațiunii a iscat opinii contradictorii în rândul fanilor.

Publicul a fost de părere că sezonul final al seriei a fost unul grăbit - aproape două milioane de fani au semnat o petiție pentru refacerea acestui sezon. Acțiunile și evoluția unor personaje au dezamăgit. Fiecare din cele șase episoade ale sezonului a fost comentat și întors pe toate părțile, majoritatea fanilor fiind de părere că scenariștii au dat-o în bară cu această serie.

Deși sunt actori care apără universul Game of Thrones - Sophie Turner (Sansa Stark) consideră o lipsă de respect semnarea acelei petiții, iar Nikolaj Coster-Waldau (Jamie Lannister) a susținut că cele 32 de nominalizări la Premiile Emmy validează calitatea scenariului - sunt și actori care se află de cealaltă parte a baricadei.

Este vorba de Charles Dance, cel care l-a interpretat pe Tywin Lannister. Într-un interviu pentru Pop Culture, actorul a spus că ar semna o petiție pentru refacerea sezonului final. Dance părea că nu are cunoștință de petițiile deja existente când s-a oferit să semneze, și s-a grăbit să laude alte aspecte ale show-ului, spunând:

"Am continuat să urmăresc întreaga serie chiar și după ce am fost ucis în toaletă. Pentru că am crezut că este un show fantastic de televiziune, știi? Am avut mare noroc să fac parte din echipă. Mi-a plăcut. Existau intrigi unde voiam să știu ce se va întâmpla cu acele personaje. Știu că finalul a satisfăcut multă lume. De asemenea, a dezamăgit o mulțime de oameni și mă tem că sunt de partea celor din urmă".

Deși Game of Thrones s-a terminat, povestea va continua sub altă formă. HBO a comandat deja un prequel numit "House of the Dragon", care se petrece cu 300 de ani înainte de evenimentele prezentate în Game of Thrones, și a cărui lansare se dorește a fi în 2022.

În altă ordine de idei, autorul George R. R. Martin încă lucrează la cea mai nouă carte din serie, "The Winds of Winter". Este cel de-al șaselea volum din saga "A Song of Ice and Fire" şi va fi urmat de "A Dream of Spring".