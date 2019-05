Planurile HBO după finalul Urzeala Tronurilor (Game of Thrones): un prequel a fost aprobat

După încheierea sezonului final Game of Thrones, apar vești noi care confirmă și infirmă zvonuri din partea fanilor. A Song of Ice and Fire, cartea lui George R. R. Martin care stă la baza serialului, va primi noi ecranizări care sunt prequel-uri pentru Urzeala Tronurilor. Citiți mai multe detalii în articol.

Serialul care a făcut istorie Game of Thrones a ajuns la final, după cum știm cu toții, iar atmosfera e încă încinsă după ultimul episod al sezonului 8 și reacțiile împărțite ale fanilor. În cei 8 ani de difuzare, serialul HBO Urzeala Tronurilor a strâns milioane de fani în lumea întreagă, care au ales să spuna "da" universului creat de George R. R. Martin în seria sa de cărți A Song of Ice and Fire și redat pentru TV cu ajutorul producătorilor David Benioff și D. B. Weiss. Zvonurile încă circulă și fanii așteaptă nerăbdători să vadă ce urmează după Game of Thrones, dacă se va întâmpla vreun sequel, dacă prințesa Arya își va primi un nou serial sau dacă vor apărea alte variante. Nu vor exista continuări ale poveștii din Urzeala Tronurilor Iată că producătorii de la HBO au dat în sfărșit câteva vești cu confirmări și infirmări ale zvonurilor lansate. În primul rând, toate dorințele fanilor de a schimba finalul sau de a se mai continua seria cu încă un sezon sunt in mod clar desființate, povestea Game of Thrones s-a încheiat și nu se va mai interveni în ea, nici macar pentru a continua cu focus pe prințesa Arya. Așadar, nici un sequel nu va avea loc, dar se vor deschide prequel-uri care vor fi setate într-un context proaspăt din lumea romanelor lui R.R. Martin, cu povești separate de cele din Urzeala Tronurilor. Au fost propuse cinci prequel-uri pentru HBO, dintre care doar patru au trecut mai departe de filtrele lui George R.R. Martin. Scenariile pentru cele trei propuneri acceptate sunt scrise de Jane Goldman (Kingsman: The Golden Circle), Max Borenstein (Kong: Skull Island); Brian Helgeland (Legend) și Carly Wray (Mad Men). Se pregătește un episod pilot pentru prequelul "Bloodmoon" Dintre cele patru doar unul a trecut mai departe în următoarea fază de producție, cel propus de Jane Goldman. Ziarul britanic The Sun informează că acest proiect este deja în faza de producție a episodului pilot, că povestea se va desfășura într-un Westeros cu mii de ani înainte de povestea din Game of Thrones și că un nume propus pentru serie este "Bloodmoon". Casey Bloys, directorul de programe de la HBO a declarat public zilele trecute că filmările pentru noul prequel vor începe în iunie și că mai există două alte seriale bazate pe A Song of Ice and Fire care se pregătesc de producție. A insistat pe faptul că serialele ce vor urma sunt cu totul noi, cu personaje și fire narative noi, nu pornește nimic de la ceva lăsat în seria Game of Thrones, ci va fi o lume nouă, scrisă și imaginată de un scenarist nou. Noile seriale vor fi bazate pe povești și lumi noi Nu poate fi estimată de pe acum o dată de lansare a episodului pilot al prequelului "Bloodmoon", dar având în vedere popularitatea lasată în urmă de Urzeala Tronurilor, ne putem aștepta ca ceva nou să o înlocuiască cât de curând. Până atunci vă invităm să urmăriți un scurt video cu actori din GOT care își exprimă recunoștința și spun "la revedere" tuturor celor care i-au urmărit.