George R.R. Martin ar putea lansa "Winds of Winter" în 2021; Noua carte "Game of Thrones" a progresat rapid în izolare

Veşti bune pentru fanii "Game of Thrones", care au primit un termen limită pentru lansarea noii cărţi din serie. "Winds of Winter" ar urma să sosească în 2021, conform lui George R.R. Martin, care a avut mult spor la scris în izolare. Avem detalii în articol.

În această perioadă se împlineşte un an de la finalul serialului "Game of Thrones", primit cu reacţii mixte spre negative. Toţi fanii aşteaptă cu sufletul la gura să citească varianta lui George R.R. Martin a poveştii lui Jon Snow şi Daenerys, sperând la un altfel de final. Martin a oferit informaţii noi pe site-ul propriu, într-o postare nouă. Scriitorul a afirmat că a petrecut "ore lungi" scriind pe durata izolării, dar a şi început să se sature de stat la interior.

Apreciatul autor se declară şi "destul de sănătos pentru un tip de 71 de ani care are o formă fizică proastă". Aflăm şi că făuritorul de lumi a încheiat un nou capitol recent, la doar 3 zile după ce încheiase altul şi la o săptămână după ce a terminat de scris încă unul. Volumul este descris ca "uriaş" şi mai e o cale lungă până la final. George R.R. Martin a clarificat faptul că plănuieşte să lanseze cartea în 2021 şi speră să reprogrameze evenimentul cu tematică sci-fi CoNZealand 2020 din Noua Zeelandă pentru anul viitor.

"The Winds of Winter" este a şasea carte din saga "A Song of Ice and Fire" şi va fi urmată de "A Dream of Spring". Am avut şi ceva teasere cu privire la personajele despre care mai scrie Martin în aceste zile: Cersei, Asha, Tyrion, Ser Barristan şi Areo Hotah. Postarea să se încheie cu un teaser care spune că următoarele pagini pe care le va scrie sunt despre Arya, care e gata să ucidă (iar) pe cineva.

Seria "A Song of Ice and Fire" a fost adaptată pentru TV de către HBO sub numele de "Game of Thrones", care s-a încheiat după 8 sezoane în primăvara trecută. HBO a comandat deja un prequel numit "House of the Dragon", care se petrece cu 300 de ani înainte de evenimentele prezentate în serialul HBO deja încheiat. Un alt spinoff cu Naomi Watts în distribuţie a fost anulat.

Prima apariţie "A Song of Fire and Ice" a fost în 1996, odată cu "Game of Thrones", urmată de "A Clash of Kings" în 1998, "A Storm of Swords" în 2000 şi "A Feast for Crows" în 2005. În 2011 a sosit ultimul volum disponibil, "A Dance With Dragons".