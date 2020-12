The Motans a întâlnit-o pe "Fata din vis" a trupei Compact - VIDEO (Marea Unire Zu 2020)

The Motans și-a pus amprenta pe una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite piese Compact, "Fata din vis". Coverul lui Denis, interpretat live la Marea Unire Zu 2020, a ieșit din sfera clasicelor reinterpretări, fata din visul Compact devenind fata din visul The Motans.

The Motans a fost invitat pentru prima oară la Marea Unire Zu, eveniment ce a marcat Ziua Națională a României, dar și sărbătoarea Sfântului Andrei. Prezentat cu multă căldură de către Mihai Morar, Denis a interpretat o versiune proprie a piesei "Fata din vis".

"Peste tot în România, pe ziduri, ai văzut scris Basarabia e România, dar vorba asta nu-i mai adevărată nicăieri în altă parte decât în muzica românească. S-a născut în Basarabia, a plecat de acolo, are sămânța aia bună și a cunoscut succesul în România. Pentru prima oară la Marea Unire Zu se unește cu muzica românească The Motans", a anunțat Mihai Morar.

Versurile hitului Compact au fost rescrise parțial pentru acest cover, această versiune fiind lansată de The Motans în 2017, la provocarea J&B Blending Spirits.

VIDEO: The Motans - Fata din vis (Compact) (Live la Marea Unire ZU 2020)

The Motans a lansat anul acesta cel de-al doilea album din cariera sa, "My Rhythm & Soul". Pe acest material se regăsește colaborarea cu Irina Rimes, hitul "Poem", dar și un featuring atipic, cu Marea Neagră. Diferit este și intro-ul albumului, care este integral torsul unei pisici. Toate melodiile au fost compuse de The Motans și produse de Alex Cotoi, Viky Red, Marcel Botezan & Sebastian Barac, Vlad Lucan, Vladimir Coman, Achi Petre.

Anul acesta, Marea Unire Zu s-a desfășurat pe parcursul a două zile. Pe 30 noiembrie și 1 decembrie au urcat pe scenă peste 30 de artiști îndrăgiți din muzica românească, printre care Ana Baniciu, Mira, Connect-R, Cornel Ilie, Alexandra Stan, Liviu Teodorescu, Loredana, Alina Eremia, Spike, Andia, Tudor Gheorghe, Nicole Cherry, Lidia Buble, Veta Biriș, Fuego, Raluka și Proiectul Balkanic, Speak și Ștefania, Proconsul, Nico, Puya, JO, Florian Rus, Pepe și Mario Fresh. Evenimentul a fost difuzat luni și marți seară pe Antena 1, fiind transmis și online, pe pagina de Facebook Radio ZU.