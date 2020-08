The Motans lansează albumul "My Rhythm & Soul", o colecție de piese ce "vorbesc de la sine"

Pe noul album "My Rhythm & Soul" se regăsește colaborarea cu Irina Rimes, hitul "Poem", dar și un featuring atipic, cu Marea Neagră. Diferit este și intro-ul albumului, care este integral torsul unei pisici. Toate melodiile au fost compuse de The Motans și produse de Alex Cotoi, Viky Red, Marcel Botezan & Sebastian Barac, Vlad Lucan, Vladimir Coman, Achi Petre.

"M-am gândit mult cum aș putea descrie acest album, dar mi-am dat seama că nu mai e nevoie să vorbesc despre piese, pentru că ele vorbesc de la sine. Cred că cel mai important lucru pe care ar trebui să îl spun acum legat de album este MULȚUMESC. Mulțumesc familiei The Motans, acelor oameni care au fost alături de mine și de întreaga echipă în tot acest timp, mulțumesc pentru fiecare zâmbet, cuvânt de încurajare, pentru dragostea și emoțiile pure și atât de frumoase pe care, credeți-mă, că le-am simțit din plin! Mulțumesc oamenilor cu care am lucrat la acest album, celor cu care cânt aceste piese live și oamenilor din spatele cortinei, care fac ca lucrurile din față să se întâmple. Vă mulțumesc!", a declarat The Motans.