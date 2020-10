VIDEO: Miley Cyrus a cântat piese The Cure și The Cranberries la #SOSFest

Miley Cyrus a dezvoltat o pasiune pentru interpretarea de cover-uri rock. În cadrul celei mai recente apariții, de la Whisky A Go Go din West Hollywood, artista a testat apele rock-ului alternativ, cu o piesă The Cure și una The Cranberries.

Din vara anului trecut, Miley Cyrus a adoptat un alter ego ce-i facilitează intrarea în comunitatea fanilor loiali ai muzicii rock. Vocea îi permite, așa că de ce să nu încerce și ipostaza aceasta. Totul a început cu un cover la Glastonbury după "Head Like a Hole" de la Nine Inch Nails și a continuat cu alegeri la fel de îndrăznețe: "Comfortably Numb" și "Wish You Were Here" de la Pink Floyd, "Black Dog" de la Led Zeppelin, "Roadhouse Blues" de la The Doors, și "Help!" de la The Beatles. Deși nimeni nu s-ar fi gândit că Miley ar putea face față exigențelor publicului iubitor și cunoscător de muzică rock, reacțiile au fost nesperat de bune, mulți mărturisind în comentarii pe YouTube că au reevaluat-o pe artistă. De la Miley Cyrus care cucerea YouTube-ul călare pe "Wrecking Ball", a ajuns în ipostaza de artistă pop cu puncte de congruență în spectrul shredding-ului și a emisiilor mixte de belt si nazal.

Prezentă la evenimentul #SOSFest (Save Our Stages) organizat la Whisky A Go Go de National Independent Venue Association, Miley Cyrus a inclus în setul ei două cover-uri ce o scot încă o dată din zona de confort. Artista a interpretat "Boys Don't Cry" de la The Cure și "Zombie" de la The Cranberries. La final a strecurat și o compoziție proprie, recentul single "Midnight Sky".

VIDEO: Miley Cyrus intepretând cover-uri după The Cure și The Cranberries

La evenimentul virtual #SOSFest (Save Our Stages), desfășurat pe parcursul a trei zile, au concertat 35 de artiști în cadrul a 25 de locații. Banii obținuți din vânzări sunt direcționați către locațiile care promovează muzica artiștilor independenți, ale căror venituri au fost puternic afectate de pandemie. Din lineup-ul zilei de sâmbătă a făcut parte și trupa Foo Fighters.