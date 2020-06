Coronavirus: Miley Cyrus a cântat "Help!" de la Beatles în mijlocul unui stadion gol - VIDEO

Miley Cyrus a impresionat audiența cu un cover în stil country al piesei "Help!" de la Beatles. În mijlocul unui stadion de 90,000 de locuri, complet gol, artista a cântat pentru a sprijini eforturile platformei Global Citizen de a strânge bani pentru tratamente, teste și vaccinuri necesare în contextul pandemiei de coronavirus.

Nume mari din industria muzicală, actori și celebrități din diverse domenii au participat sâmbătă la evenimentul "Global Goal: Unite for Our Future", al cărui scop caritabil a fost acela de a strânge fonduri pentru persoanele puternic afectate de pandemia de coronavirus. Desfășurat după formatul unui emisiuni, evenimentul a fost transmis de televiziuni în peste 180 de țări, putând fi urmărit și online, pe YouTube, Facebook și Twitter.

Miley Cyrus a fost una dintre prezențele cele mai apreciate ale acestui eveniment, artista optând pentru un cover al piesei "Help!", în detrimentul unei melodii din propriul repertoriu. Single-ul Beatles a fost reinterpretat într-un stil cu influențe country, ce s-a mulat foarte bine pe timbrul artistei, mesajul piesei fiind de asemenea oportun în contextul acestui concert caritabil.

Prestația a avut loc pe stadionul Rose Bowl din California, Miley dedicând momentul acesta "celor care muncesc neobosit pentru descoperirea de noi teste, tratamente și vaccinuri, pentru ca noi toți să ne putem întoarce pe stadioanele rămase acum goale".

VIDEO: Miley Cyrus - "Help!" | Global Goal: Unite for Our Future

În cadrul "Global Goal: Unite for Our Future" au susținut scurte momente live și Justin Bieber, Shakira, Coldplay, Usher, Christine and the Queens, Chloe x Halle și J Balvin. Spectacolul a inclus, de asemenea, intervenții ale actorilor Antoni Porowski, Billy Porter, Charlize Theron, Chris Rock, David Beckham, Derrick Johnson, Diane Kruger, Forest Whitaker, Hugh Jackman, Ken Jeong, Kerry Washington, Nikolaj Coster-Waldau, Olivia Colman, Opal Tometi, Salma Hayek Pinault.

Evenimentul a inclus și summit-ul Global Goal: Unite for Our Future, prilej cu care liderii mondiali, companii și organizații filantropice și-au anunțat angajamentul de a contribui la distribuirea echitabilă a testelor COVID-19, a tratamentelor și a vaccinurilor, dar și promisiunea de a contribui la reconstruirea comunităților devastate de pandemie.

VIDEO: Global Goal: Unite for Our Future | The Concert