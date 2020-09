Miley Cyrus a realizat un cover după noua piesă a lui Billie Eilish, "my future"

La câteva zile după ce a urcat pe scena virtuală pentru MTV VMA din 2020, Miley Cyrus a revenit cu un nou moment muzical. Artista a ajutat la lansarea celei mai recente ediții Live Radio Month a BBC Radio 1 cu un set de patru melodii care include și un cover după Billie Eilish.

Billie Eilish și Miley Cyrus sunt două artiste pop, însă cu abordări total diferite. Cu toate acestea, versiunea interpretată de Miley are farmecul ei și o amprentă specifică. Muziciana a păstrat în continuare statutul de baladă al piesei, însă a intervenit cu ornamente muzicale grave, datorate timbrului său plin.

"Iubesc când un artist contemporan este pasionat de trecut și acel cântec este ușor inspirat de jazz, lucru care îmi place. Ideea pe care am mers de-a lungul carierei mele este ca întotdeauna să aduc recunoștință și omagiu muzicii care ne-a făcut artiștii care suntem astăzi", a explicat Miley Cyrus alegerea acestei piese.

Sesiunea muzicală de la BBC Radio 1 a mai inclus piesele "Midnight Sky", "Slide Away", dar și "Take It to the Limit", cover după The Eagles. Cea din urmă a fost interpretată în memoria bunicii lui Miley, care a murit luna trecută.

VIDEO: Miley Cyrus - my future (Billie Eilish cover) in the Live Lounge

În ultima vreme, Cyrus le-a oferit fanilor o serie de coveruri. Artista a cântat "Roadhouse Blues" de la The Doors, "Wish You Were Here" (Pink Floyd) și "Help" a celor de la The Beatles.

Printre alți artiști care vor participa la Live Radio Month de la BBC Radio 1 pe tot parcursul lunii septembrie se numără YUNGBLUD, Jorja Smith, Little Mix sau Biffy Clyro.