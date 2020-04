Miley Cyrus a făcut un cover după piesa "Wish You Were Here", a celor de la Pink Floyd - VIDEO

Miley Cyrus a fost invitată în cadrul emisiunii Saturday Night Live, ediția At Home, și a încântat audiența cu o reinterpretare a celebrei "Wish You Were Here". Te invităm să o asculți.

Artista a fost invitatul surpriză în cadrul celui mai recent episod "Saturday Night Live". Lângă un foc de tabără, acompaniată de o chitară acustică, Miley a interpretat o variantă emoționantă a celebrei piese. Chitaristul care apare lângă Miley este Andrew Watt, muzician cunoscut pentru colaborări cu trupe și artiști precum California Breed, Post Malone, Ozzy Osbourne sau 5 Seconds of Summer. Acesta a fost diagnosticat cu noul coronavirus în luna martie, dar s-a vindecat, după cum se deduce din prezența sa în clip.

Miley Cyrus: Wish You Were Here (At Home) - SNL

Miley și-a arătat aplecarea către muzica rock în cele mai recente apariții. La sfârșitul anului trecut, în cadrul emisiunii iHeart Radio, cântăreața a interpretat "Comfortably Numb" (Pink Floyd) și "Black Dog" (Led Zeppelin). Vara trecută, la festivalul Glastonbury, Miley a cântat "Nothing Else Matters" de la Metallica și "Head Like a Hole", a celor de la Nine Inch Nails.

La începutul lunii martie, Miley Cyrus a trebuit să își anuleze show-ul ce făcea parte din evenimentul caritabil "World Tour Bushfire Relief", din cauza coronavirusului. Artista și-a exprimat regretul de a fi nevoită să anuleze acest concert, anunțând că va compensa pentru lipsa de la acest eveniment umanitar printr-o donație.

Cel mai recent material al artistei este "She Is Miley Cyrus". Este, de fapt, o trilogie compusă din EP-urile "She Is Coming", "She Is Here" și "She Is Everything". Momentan, a fost lansată prima parte a trilogiei, "She Is Coming" (31 mai 2019). Datele de lansare a celorlalte materiale sunt deocamdată neanunțate.