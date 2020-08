"Midnight Sky" este o piesă cu puternice influențe disco, trend care continuă în 2020. După Dua Lipa și Kylie Minogue, artiste care deja au lansat materiale inspirate de acest gen muzical, Miley Cyrus nu se lasă mai prejos. Sound-ul disco al melodiei este acompaniat de strălucirea videoclipului.

Regizat chiar de Miley, clipul este unul colorat și o prezintă pe muziciană în diferite ținute extravagante și atrăgătoare. Cristale, bijuterii masive, piele sau rochii cu paiete, toate creează o poveste vizuală plină de viață.

Piesa "Midnight Sky" va fi inclusă pe albumul "She Is Miley Cyrus", care momentan nu are o dată de lansare. Ar fi al șaptea album de studio al artistei, după "Younger Now" (2017).

La sfârșitul lunii iunie, Miley Cyrus a interpretat un cover în stil country al piesei "Help!" de la Beatles. Momentul a avut loc pe stadionul Rose Bowl din California, care a fost complet gol și a avut ca scop o strângere de fonduri pentru tratamente, teste și vaccinuri necesare în contextul pandemiei de coronavirus.