Actorul Jeff Bridges a dezvăluit că suferă de cancer

Jeff Bridges, cunoscut pentru rolul din "The Big Lebowski" şi o sumedenie de alte pelicule de la Hollywood a dezvăluit că suferă de cancer. E vorba despre limfom, iar actorul 70 de ani are alături o echipă de doctori, care îl ajută să lupte cu această afecţiune.

Jeff Bridges, câştigător al premiului Oscar pentru rolul principal din pelicula "Crazy Heart" a anunţat pe 20 octombrie că suferă de limfom. Acesta este un cancer al sistemului limfatic, care se ocupă cu lupta contra infecţiilor şi patogenilor. Într-un mesaj postat pe Twitter, Bridges a declarat că a început tratamentul. Starul de la Hollywood nu a precizat dacă e vorba despre limfom Hodgkin sau non-Hodgkin, cele două tipuri principale ale bolii.

Prima variantă este tratată de obicei cu chimioterapie, prin procedul ABVD. A doua variantă este tratată cu medicamente adiacente chimioterapiei, dar totul depinde de sub-tip. Problema cu limfonul non-Hodgkin este că tinde să se răspândească în ganglionii limfatici şi apoi în restul corpului. Tratată la timp, boala poate fi învinsă.

Jeff Bridges îşi păstrează optimismul şi a declarat că se simte norocos că are o echipă de doctori şi prieteni şi familie alături. La finalul mesajului său, i-a rugat pe fani să meargă la vot pe 3 noiembrie la alegerile prezidenţiale din SUA. Mesajul despre boala a început cu un citat din "The Big Lebowski": "New S**T has come to light".

După anunţ au început să apară mesaje de susţinere, inclusiv de la actorul veteran din "Star Trek", George Takei, de la scriitorul Don Winslow şi jurnalistul politic Jonathan Alter. Olivia Wilde, care a jucat cu Bridges în "TRON: Legacy" cu un deceniu în urmă a transmis că îl iubeşte pe actor şi îi doreşte tot binele din lume.

Actorul este şi muzician country:

Bridges şi-a făcut debutul în lumea filmului la începutul anilor '70 şi a fost nominalizat de 7 ori la Premiile Oscar. A câştigat premiul în 2010 pentru rolul unui muzician country alcoolic şi trecut prin viaţă în "Crazy Heart". Rolul care l-a făcut vedet" este "The Dude" din "The Big Lebowski", care a ajuns un cult classic, după ce a eşuat la box office în 1998. Alte filme care se remarcă în CV-ul lui Jeff Bridges sunt "Thunderbolt and Lightfoot", "Starman", "The Fisher King", "The Contender", dar şi o apariţie în primul "Iron Man" şi un rol excelent în "Hell or High Water".