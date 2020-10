"In Wonder", documentarul despre Shawn Mendes, a primit un trailer oficial - VIDEO

Shawn Mendes ne invită să pătrundem în lumea unui muzician de succes, cu suișuri și coborâșuri. Nu este vorba doar de stadioane pline până la refuz și aprecierea a milioane de fani, ci și de luptele interioare cu faima și presiunea ce apare odată cu celebritatea. Urmărește trailerul în articol.

Documentarul îl prezintă pe muzicianul de 22 de ani de-a lungul unui turneu cu 104 concerte. Mendes vorbește despre statutul de vedetă, relații și viitorul său în lumea muzicii. Acesta narează peste o serie de imagini din concerte, din culise sau din intimitatea casei. De asemenea, Camila Cabello este o prezență constantă în trailerul documentarului, apărând în mai multe cadre, atât intime, cât și la evenimente muzicale.

"Suntem într-un turneu cu 104 show-uri și este destul de intens tot timpul, dar aceasta nu este o poveste despre un muzician celebru. Aceasta este o poveste despre un băiat care se maturizează", spune Shawn Mendes în trailerul documentarului.

Trailerul ajunge la punctul culminant în momentul în care Shawn se întreabă dacă "face un pic prea mult" pe scenă, după care vedem un stetoscop și un membru al echipei de producție care spune: "O să-ți faci rău singur". Shawn vorbește despre greutatea pe care orice muzician o poartă pe umeri odată cu dobândirea unui succes atât de mare.

"Dacă le-aș spune oamenilor că sunt doar un om normal, vor mai veni la concertele mele? Poate ar trebui să mă mai prefac puțin că sunt Superman".

Documentarul "In Wonder" va avea premiera pe Netflix pe 23 noiembrie. Denumirea producției este în strânsă legătură cu următorul album al canadianului, ce va fi lansat la începutul lunii decembrie. Intitulat "Wonder", materialul discografic este intim, autentic și sincer, "este o lume și o călătorie și un vis și un album pe care mi-am dorit să-l fac de foarte mult timp".

VIDEO: Shawn Mendes: In Wonder (Trailer Oficial)

Shawn Mendes este un artist și compozitor canadian, devenit cunoscut în 2013 datorită coverurilor publicate pe aplicația de video-sharing Vine. A atras atenția reprezentanților unei mari case de discuri, lansând inițial un EP, în 2014 și albumul de debut, "Handwritten", în 2015. "Stitches", una dintre cele mai cunoscute piese ale artistului-fenomen pop-rock, a ajuns în top 10 în Statele Unite și Canada și pe primul loc în Marea Britanie.

Cel de-al doilea material discografic, "Illuminate", a fost de asemenea un succes, incluzând hiturile "Treat You Better" și "There's Nothing Holdin' Me Back".

În 2019 a lansat alături de Camilla Cabello hitul "Senorita", ce a stabilit un record pe Spotify, devenind cel mai de succes duet masculin / feminin de pe această platformă de streaming