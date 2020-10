FINNEAS a lansat "I Can't Wait To Be Dead", o piesă despre partea întunecată a internetului

Finneas O'Connell, de șase ori câștigător al Premiilor Grammy și fratele lui Billie Eilish, a revenit cu o nouă piesă cu un subiect mai serios, intitulată "Can’t Wait To Be Dead”. Este vorba despre relația sa cu internetul și efectele negative pe care mediul online le poate cauza.

"I Can't Wait To Be Dead" este cel de-al doilea single din 2020 pe care FINNEAS l-a lansat până acum. Luna trecută, muzicianul și-a bucurat fanii cu piesa "What They'll Say About Us". După ce a produs nenumărate hit-uri radio în ultimii ani pentru sora lui, FINNEAS s-a concentrat pe perfecționarea carierei solo. În acest sens, luna trecută, el și-a reeditat digital EP-ul "Blood Harmony" din 2019 și a lansat o versiune actualizată a piesei "Let’s Fall in Love for the Night (1964)".

"Mă încântă faptul că această melodie poate însemna orice pentru oricine o ascultă, dar pentru mine este o piesă despre relația mea cu internetul. Mai ales într-un an electoral. Mai ales în timpul unei pandemii. Uneori, internetul mă face să râd, alteori mă face să plâng și uneori mă face să sper. Dar alteori, chiar mă face să vreau să mor", a declarat FINNEAS într-un comunicat.

În afara melodiilor sale solo, O'Connell a lucrat la mai multe piese lansate de-a lungul anului 2020. Printre acestea se numără piese interpretate de Halsey, Bruno Mars, Tove Lo și Celeste. Muzicianul a continuat să lucreze și cu sora sa, Billie Eilish. Cei doi au lansat "No Time To Die" în februarie, care servește ca piesă tematică pentru viitorul film cu același nume din seria James Bond. La începutul acestei luni, cei doi au interpretat live piesa extrasă de pe coloana sonoră a filmului, în cadrul emisiunii lui Jimmy Fallon.

AUDIO: FINNEAS - Can't Wait To Be Dead