X Factor 2020: Ce concurenți au trecut mai departe după cel de-al doilea episod

Citește rezumatul ediției din 18 septembrie a emisiunii X Factor. Află ce concurenți au mers mai departe și ce momente savuroase au creat jurații.

X Factor 2020 continuă să respecte promisiunea făcută - aceea de a binedispune publicul cu voci remarcabile. Concurenți au încercat să demonstreze că dețin factorul X și că merită să fie în una dintre cele patru echipe. În prima ediție, am aflat că Loredana va antrena băieții sub 24 de ani, Delia se va ocupa de concurenții (fete și băieți) cu vârsta de peste 24 de ani, Florin Ristei este liderul grupurilor, iar Ștefan Bănică le va lua sub aripa sa pe concurentele sub 24 de ani.

Cum arată echipele?

După prima rundă de show, Ștefan Bănică merge în bootcamp cu Ioana Ardelean, care a primit 4 DA. În aceeași situație se află și Adrian Petrache, concurentul din echipa Loredanei. După cel de-al doilea episod X Factor, Ștefan și-a mărit echipa cu Andrada Precup și Florin Ristei și-a găsit primul grup.

Citește rezumatul ediției X Factor din 18 septembrie

Iulia Perpelea

Seara a fost deschisă de Iulia Perpelea. În vârstă de 17, concurenta este iubitoare de rock, dar și de matematică. Iulia este olimpică la această materie, fiind influențată de mama sa, care este inginer. Iulia evadează din lumea cifrelor cu ajutorul muzicii și a demonstrat acest lucru pe scena de la X Factor. Concurenta i-a cucerit pe jurați cu inflexiunile sale vocale demonstrate prin piesa "He taught me how to yodel".

"Crede-mă, a fost o performanță", i-a spus Delia concurentei.

Iulia a primit 3 DA din partea Deliei, Loredanei a lui Florin Ristei. Ștefan nu a trimis-o direct în bootcamp, deși a menționat că "această interpretare a fost excepțională".

Alex Mica

În vârstă de 29 de ani, Alex este cunoscut datorită hit-ului "Dalinda". Deși piesa a fost un succes în 2012, concurentul a mărturisit că nu a mai atins acea performanță și din cauza faptului că a rămas fără o echipă alături de care să creeze show-uri electrizante. Pe scena de X Factor, Alex a interpretat "Vino pe-o margine de lume" (Nico & Vlad Mirică).

"Când ai cântat, ai devenit altcineva", i-a transmis Ștefan Bănică concurentului, adăugând că ar trebui să aibă mai multă încredere în el și sfătuindu-l să lase trecutul în urmă.

Florin Ristei, Ștefan și Loredana i-au dat votul de încredere. Delia, însă, nu a simțit că trebuie să îi dea un DA.

"Jur că nu știu ce să fac. Nu știu dacă aș risca să te trimit direct în bootcamp", a spus jurata.

Andrada Precup

La doar 16 ani, Andrada a adus pe scena de la X Factor emoție, bucurie și lacrimi. Cu o voce extraordinară și cu o vădită pasiune pentru muzică, tânăra a interpretat "Proud Mary". Nu doar momentul muzical a impresionat jurații, ci și povestea sa de viață. Andrada și-a pierdut vederea din cauza faptului că a fost născută prematur. Acest lucru nu a făcut-o decât să devină un om mai bun și mai frumos, iar energia pe care o transmite să fie de milioane.

"Tu cânți ca și cum respiri. Pare foarte simplu totul, la tine. Și mi-a plăcut și cum te-ai mișcat. Cum simți muzica. Cum vibrezi pe fiecare notă. Ești incredibilă!", a spus Loredana.

Lucian Pință

Lucian are 57 de ani și este originar din Breaza. În viața de zi cu zi lucrează ca electrician, dar muzica are un loc special în inima sa. Nu a urmat o carieră în acest domeniu din cauza faptului că părinții au considerat că este dificil să trăiești doar din muzică. Concurentul a interpretat "Smile" (Charlie Chaplin).

"Ne-ați vrăjit. M-ați impresionat până la lacrimi. Felul în care ați cântat a fost autentic. Cu atâta calm, cu atât simplitate. Nu pot să spun decât DA!", a comentat emoționată Loredana.

Florin și Ștefan au fost la rândul lor cuceriți de momentul lui Lucian. Delia a admirat curajul de a veni la emisiune, însă răspunsul său a fost NU.

Andra Ariadna Chitu

Andra are 25 și este din București. Fire sensibilă și timidă, a avut de-a lungul timpului dificultăți în a cânta în fața publicului. Cu o înfățișare de rockeriță adevărată, Andra a urcat pe scenă și a cântat "Revolution" de la Judas Priest. Momentul său nu i-a impresionat pe jurați și a fost oprită de Ștefan. Juratul a fost de părere că tânăra se ascunde într-un gen muzical, iar Judas Priest nu a fost o alegere potrivită.

Andrei i s-a oferit o a doua șansa și a cântat o nouă melodie - "Yesterday" de la The Beatles. A fost o interpretare mult mai bună față de prima, dovada fiind cei trei DA primiți de la Florin, Delia și Loredana.

Denis Alexandra Iane

Denis a creat unul dintre cele mai energice momente de până acum de la X Factor. Concurenta are 29 de ani și este arhitect. I-a făcut pe jurați să se ridice de pe scaune și să danseze pe melodia "I Like It" (Cardi B, Bad Bunny & J Balvin).

"Ești tare, ne-ai dat o super stare! Așa da, da, da! Ăsta a fost un moment!", a spus Ștefan.

Loredana a putut observa că Denis are o arhitectură a mișcării și a vocii de remarcat. Concurenta este pe lista de așteptare cu 3 DA, primiți de la Florin, Loredana și Ștefan.

Super 4

Surpriza ediției a venit de la cei patru italieni din grupul Super 4. Au venit la X Factor în căutarea unei experiențe în străinătate. Și ce experiență a fost. Italienii au ridicat publicul în picioare și i-au oferit lui Ristei o reală speranță că va câștiga ediția de anul acesta a emisiunii.

"Bine de tot! Așa trebuie cântat pe voci. Putem câștiga împreună X Factor!", a spus Florin Ristei.

Jurații au mărturisit că Super Four a ridicat acest concurs la un nivel foarte sus și i-au acordat grupului 4 DA.

Angelo Iancu

Angelo are 19 ani și este din Lugoj. Deși nu a avut cea mai potrivită atitudine pentru un astfel de show, Angelo a aratat ce timbru special are cu piesa "I Put a Spell on You". Ștefan Bănică a fost deranjat de atitudinea de indiferență a concurentului care nu avea nicio legătură cu melodia.

"Brânză bună în burduf de câine", a comentat Loredana.

Angelo nu se aștepta să ia 3 DA, însă Loredana, Delia și Ștefan au considerat că vocea sa baritonală merită o a doua șansă.

Ceilalți concurenți care nu au trecut de această etapă a emisiunii sunt următorii: