"The Kiss of Venus III Imagined" combină percuţia şi basul într-un mod interesant, asimetric, iar unduirile vocii lui Dominic Fike aduc cu modul în care Janelle Monae se joacă cu vocea. Videoclipul îl prezintă pe artist îmbrăcat la 4 ace trecând prin diferite medii ale unui oraş modern părăsit. Trece printr-o imprimerie, se perindă pe un bulevard, călătoreşte cu mijloace de transport şi admiră coloşi din sticlă şi metal în bătaia soarelui. Priveşte fascinat cum sunt imprimate şi distribuite ziarele, pentru ca la final de clip să apară chiar maestrul, Paul McCartney care citeşte The New York Times. Se poate mai meta de atât?

Paul McCartney a început teaserele pentru albumul său de coveruri la mijloc de lună martie, iar acesta este doar primul single. Clipul a fost filmat în New York, în tiparniţa New York Times şi este un fel de tribut pentru publicaţia cu tradiţie. Fostul Beatle a anunţat deja oficial noul album, "McCartney III Imagined", care va sosi pe 16 aprilie. Printre numele mari de artişti care fac coveruri după Sir Paul se numără Beck, St. Vincent, Phoebe Bridgers, Josh Home. Iată tracklist-ul complet:

1. "Find My Way" (feat. Beck)

2. "The Kiss of Venus" (Dominic Fike)

3. "Pretty Boys" (feat. Khruangbin)

4. "Women And Wives" (St. Vincent Remix)

5. "Deep Down" (Blood Orange Remix)

6. "Seize The Day" (feat. Phoebe Bridgers)

7. "Slidin’" (EOB Remix)

8. "Long Tailed Winter Bird" (Damon Albarn Remix)

9. "Lavatory Lil" (Josh Homme)

10. "When Winter Comes" (Anderson .Paak Remix)

11. "Deep Deep Feeling" (3D RDN Remix)

12. "Long Tailed Winter Bird" (Idris Elba Remix)*

Acest LP e practic un remake pentru cel mai recent release al lui McCartney, "McCartney III", înregistrat în perioada pandemiei şi izolării. Albumul a sosit pe 18 decembrie 2020, încheind o trilogie de albume "McCartney" care a început în 1970 cu "McCartney" şi a continuat în 1980 cu "McCartney II". Colecţia care vine în aprilie 2021 a fost alcătuită de Sir Paul şi include o listă de prieteni, fani şi colaboratori de încredere. La 78 de ani Sir Paul nu pare gata să îşi domolească spiritul creativ. Pregăteşte şi o carte biografică, care porneşte de la versurile pieselor sale.

Are un total de 18 albume solo la activ, iar recent l-a ales pe Fike pentru primul single/cover declarându-se mare fan al rapperului.