Paul McCartney vrea ca fanii săi să nu mai mănânce carne; ar fi cadoul perfect de ziua sa

Săptămâna viitoare, Paul McCartney își va sărbători cele 78 de primăveri. Înainte de ziua cea mare, muzicianul a spus că dorința sa ar fi ca oamenii să nu mai mănânce carne.

Într-o postare publicată pe site-ul PETA, McCartney și-a rugat fanii să urmărească videoclipul său în colaborare cu PETA și să renunțe la carne. Această doleanță vine la 10 ani după ce fostul membru The Beatles a înregistrat un videoclip intitulat "Glass Walls", care a scos la lumină ce se întâmplă în abatoare și suferința animalelor de acolo.

"Tot ce îmi doresc de ziua mea este pace pe Pământ - inclusiv pentru animale. Acesta este motivul pentru care anul acesta cer fanilor să vizioneze un videoclip pe care l-am găzduit pentru PETA, intitulat <<Glass Walls>> (n.r. pereți de sticlă). L-am numit așa pentru că dacă abatoarele ar avea pereți de sticlă, cine ar vrea să mai mănânce carne? Acest videoclip a debutat exact acum 10 ani. De atunci, publicul a aruncat în cele din urmă o privire asupra a ceea ce se întâmplă în cadrul comerțului cu carne, iar cererea de mâncare vegană este ridicată. Indiferent dacă vă îngrijorează bolile care provin din abatoare, animalele care suferă teribil și inutil sau impactul catastrofal al industriei cărnii asupra mediului nostru, vă rugăm să vizionați acest scurt videoclip și să-l împărtășiți cu prietenii dvs. Mulțumesc.", este mesajul transmis de Paul McCartney

Muzicianul își încurajează fanii să urmărească clipul și să îl împărtășească cu alți oameni. Speranța lui McCartney este ca fanii să îl asculte și să devină vegetarieni.

Urmărește videoclipul "Glass Walls"

Muzicianul este activist pentru drepturile animalelor și vegetarian de multă vreme. Recent, a avut o părere tranșantă despre piețele de animale vii din China. El a comparat închiderea lor cu abolirea comerțului cu sclavi.

People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) este o organizație pentru drepturile animalelor, cu sediul în Norfolk, Virginia, înființată în anul 1980 de Ingrid Newkirk. Având peste două milioane de membrii și suporteri în toată lumea, este considerat cel mai mare grup care luptă pentru drepturile animalelor. PETA este cunoscută pentru modul drastic, uneori chiar agresiv, în care militează pentru convingerile sale, mai ales prin campaniile de promovare neconvenționale în care implică vedete care iubesc animalele.

Organizația luptă împotriva testărilor pe animale, creșterii acestora pentru blană și folosirea în divertisment. Sloganul folosit este "animalele nu sunt ale noastre pentru a le mânca, a le purta, a le folosi la experimente sau pentru divertismentul nostru".