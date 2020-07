Ozzy Osbourne, Sharon şi Jack vor avea o nouă emisiune împreună despre fenomene paranormale

Una dintre emisiunile legendare de pe MTV a fost "The Osbournes", în care pe parcursul a 4 sezoane am pătruns în viaţa personală a familiei lui Ozzy Osbourne. De atunci Ozzy a mai avut reality show-uri, inclusiv unul în care călătorea cu fiul Jack în jurul lumii. Acum se reuneşte cu Jack şi Sharon şi pleacă la vânătoare de fenomene paranormale, într-un show numit "The Osbournes Want to Believe". Avem detalii în articol.

"The Osbournes Want to Believe" va fi un reality show care include 8 episoade a câte o oră. Este o producţie Travel Channel şi se axează pe tentativele lui Jack Osbourne de a îşi convinge părinţii Ozzy şi Sharon că fenomenele paranormale sunt reale. Împreună vor analiza obiecte bântuite, poveşti cu fantome, zone unde au fost filmate fenomene paranormale. Premiera are loc pe 2 august, într-o zi de duminică, la ora 22:00 (PM Eastern Time). În primul episod Jack le prezintă părinţilor fenomene poltergeist, păpuşi posedate, OZN-uri şi creaturi ciudate. Jack şi Ozzy Osbourne au mai participat împreună la emisiunea "Ozzy & Jack's World Detour", care a avut 3 sezoane, difuzate pe History şi A&E. În acea emisiune veteranul solist Black Sabbath şi fiul său au călătorit împreună prin toată lumea, învăţând mai multe despre cultura şi civilizaţia unor zone mai puţin cunoscute. Au vizitat Japonia pentru a vedea cum se fabrică o sabie de samurai, au fost în Memphis pentru a vedea locul unde muzicienii fac pact cu diavolul, dar şi Marea Britanie pentru a vedea maşinăria de spart coduri a lui Alan Turing. Ozzy and co au încercat să învie fenomenul "Osbournes" în 2009 printr-un episod singular difuzat de FOX, dar nu a mai fost vreun sequel. Jack Osbourne e familiarizat cu reality show-urile, el făcând parte şi din distribuţia lui "Portals to Hell", în care alături de Katrina Weidman investighează locuri bântuite din SUA. Acolo caută dovezi despre spectre, fantome şi încearcă să descopere semne ale unei lumi spirituale de dincolo. Jack se declară mare fan al serialului "X-Files", afirmând că a citit toate cărţile şi a văzut toate episoadele. Ozzy a lansat la inceptul anului primul album după 10 ani, "Ordinary Man", care a inclus colaborări cu Elton John şi Post Malone, dar şi cu Slash la chitară.