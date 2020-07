Mike Shinoda a lansat 3 piese noi şi anunţă un nou album; Ascultă melodiile - AUDIO

Mike Shinoda a rămas prolific şi creativ pe durata izolării şi a anunţat în ultima săptămână două noi albume. Primul va sosi pe 10 iulie şi putem asculta deja 3 piese de pe el. Mike şi-a creat noul album pe Twitch, folosind şi feedback-ul fanilor. Puteţi asculta cele 3 noi single-uri în articol şi afla detalii despre planurile artistului.

Cele 3 piese noi ale lui Mike Shinoda se numesc "Open Door", "Super Galaxtica" şi "Osiris". "Open Door" are un uşor vibe de Fort Minor şi sună ca acel val de piese hip şi optimiste care a servit ca soundtrack pentru animaţia "Spider-Man: Into the Spider-Verse", care a luat premiul Oscar la început de 2019. Pe un fundal cu percuţie puternică, Mike cântă despre cei care se mulţumesc cu puţin, dar aspiră la mai mult. Chitara electrică mixată din studio şi vocile îmbinate după refren ne arată ca Mike e un maestru al îmbinării de sunete.

"Super Galaxtica" îşi respectă numele cosmic şi are un sunet SF, începând cu un sintetizator pe care l-ar aprecia mult şi Travis Scott. Aceasta este o piesă instrumentală psihedelică, cu valuri suprapuse de sintetizatoare, unele misterioase, altele visătoare, totul acoperit de un bas care pare să ducă spre un drop la final. Acel drop vine parţial şi piesa pare a fi un interludiu la ceva mai amplu.

Mike surprinde cu beat-uri orientale pe "Osiris" şi începe track-ul cu un instrumental ce duce cu gândul la Lil Wayne. Şi acesta este un track instrumental, care ar fi excelent de integrat într-un trailer de joc video plin de magie, mister şi cu acţiunea în Orientul Mijlociu. Poate un nou "Prince of Persia"?

Mike Shinoda a petrecut foarte multe ore pe Twitch în ultimele luni, prezentând publicului procesul său intim de creaţie. A rezultatul astfel noul album, "Dropped Frames, Vol. 1", care va sosi pe 10 iulie. La începutul carantinei, Shinoda a început să facă live stream în fiecare zi pe Twitch la 10 dimineaţa şi a creat un sistem special de "ShiodaBucks". Aceştia puteau fi cheltuiţi pentru a face sugestii precum teme muzicale şi abordări melodice.

Practic albumul a fost făurit cu input în timp real de la fani. Mike a postat pe Twitter şi faptul că Volumul 2 e deja mixat şi va fi lansat ulterior. "Volume 1" are 12 piese şi include atât track-uri instrumentale, cât şi unele cu voce. Mike a lansat primul său album solo "Post Traumatic" în 2018, folosindu-se de muzică pentru a vindeca suferinţa pierderii prietenului şi colegului de la Linkin Park Chester Bennington în 2017.