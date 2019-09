"World's on Fire" este un videoclip regizat de către Mike Shinoda şi Juan M. Urbina. Single-ul este extras de pe albumul "Post Traumatic", lansat de Mike Shinoda în vara anului 2018. Acel LP a fost atât o creaţie artistică, cât şi o modalitate cathartică de a trece peste pierderea lui Chester Bennington, solist Linkin Park şi apropiat ca un frate de Mike.

Noul track este plin de elemente electronice, sintetizatoare psihedelice şi o percuţie sacadată şi ritmată. Efectul pus pe vocea lui Mike aminteşte de producţiile progresive ale lui Phil Collins. Clipul spune povestea unui cuplu în care partea feminină este un super erou care rezolvă toate problemele şi distruge toţi monştrii care perturbă viaţa celor doi.

Mike Shinoda este foarte pasionat de anime, lucru care se reflectă în clip. Asta s-a văzut şi în celebrul video al piesei "Breaking the Habit" de la Linkin Park. Shinoda se pregăteşte să încheie ultima etapă a turneului "Post Traumatic World tour" în Manila, Filipine. Va avea şi o oprire la Wired Festival în Nagoya, Japonia. Artistul a transmis recent felicitări văduvei lui Chester Bennington, care s-a logodit. Talinda Bennington şi-a anunţat recent logodna cu un bărbat numit Michael. A primit felicitări şi de la Anna Shinoda, soţia lui Mike, dar şi de la mama soţiei lui Chris Cornell, Toni Karayiannis.

La începutul acestui an Mike Shinoda a discutat despre soarta trupei Linkin Park şi despre posibilitatea de a coopta un nou solist. Acesta va trebui să apară totuşi natural, nu forţat... Pe parcursul ultimului an am putut asculta numeroase single-uri de pe LP-ul creativului muzician. Printre ele se numără "Can't Hear You Now", dar şi colaborarea cu K Lay "Make It Up As I Go". Mike a avut şi o colaborare de seamă cu Chino Moreno de la Deftones şi Machine Gun Kelly pe track-ul "Lift Off".