Prima piesă a lui David Gilmour după o pauză de 5 ani, "Yes, I Have Ghosts", este o colaborare cu fiica sa - AUDIO

David Gilmour este vizitat de trecut atunci când nopțile-i devin albe, după cum ni se destăinuie în versurile noii sale piese, "Yes, I Have Ghosts". Prima compoziție a chitaristului după o pauză de cinci ani este înregistrată în colaborare cu fiica sa, Romany Gilmour.

"Yes, I Have Ghosts" a fost lansată inițial în exclusivitate împreună cu noul audiobook "A Theatre for Dreamers", semnat de soția lui David Gilmour, Polly Samson. Compoziția s-a potrivit de minune în universul descris de Polly, așa încât decizia de a-și lansa noul single în acest format a fost un lucru cât se poate de firesc.

"Scriitura vie și poetică a lui Polly, alături de vocea ei foarte naturală de narator, au făcut ca producerea versiunii audio a romanului "The Theatre for Dreamers " să fie o experiență fantastică și plină de satisfacție. Formatul audiobook are atât de mult potențial neexploatat și sunt surprins că nu mai sunt și alți muzicieni care să fi colaborat până acum, în acest mod, cu autori, naratori și producători de cărți audio. Cele două lumi par să se lege perfect, iar muzica poate ajuta cu adevărat la însuflețirea cărților audio în moduri neașteptate", a declarat David Gilmour în comunicatul de presă ce anunța lansarea audiobook-ului și implicit a noului său single.

După o săptămână de audiție exclusivă împreună cu romanul scris de Polly, David Gilmour oferă publicului larg oportunitatea de a-i asculta noua compoziție. "Yes, I Have Ghosts" este prima piesă originală a chitaristului după o pauză de cinci ani și a fost înregistrată împreună cu fiica sa de 18 ani, Romany Gilmour.

David Gilmour: "N-aș fi putut fi mai încântat de rezultat, de felul în care vocea lui Romany se îmbină cu a mea"

"Lucram la piesa asta în momentul în care am intrat în carantină și a trebuit să anulez o sesiune de înregistrări cu niște voci secundare dar, după cum s-a dovedit în final, soluția era acolo de la bun început și n-aș fi putut fi mai încântat de rezultat, de felul în care vocea lui Romany se îmbină cu a mea, iar modul minunat în care ea cântă la harpă a fost o altă revelație", a mărturisit David Gilmour.

AUDIO: David Gilmour - "Yes, I Have Ghosts" feat. Romany

David Gilmour și Romany au mai cântat împreună și cu prilejul evenimentului de lansare a cărții "A Theatre for Dreamers". Îi puteți urmări aici interpretând cover-uri după Leonard Cohen.