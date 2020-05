Spotify a scăpat de o limită enervantă a sa, pe care utilizatorii nu o apreciau deloc. Serviciul de streaming din Suedia permite în sfârşit utilizatorilor să adauge câtă muzică doresc în librăria proprie, renunţând la limitarea la 10.000 de melodii de până acum. Avem detalii în articol.

Spotify a fost pe buzele tuturor în ultima săptămână, după ce l-a "furat" pe Joe Rogan cu tot cu podcast de la YouTube. De la finalul anului Joe Rogan se mută cu podcastul "JRE" pe Spotify, care îşi va lansa curând şi o platformă video. Revenind totuşi la schimbarea de funcţionalitate, până acum Spotify te lăsa să adaugi maxim 10.000 de melodii în librăria ta, în secţiunea "Your Music". Având în vedere că serviciul de streaming are 50 de milioane de piese disponibile, melomanii se frustrau rapid, umplând uşor library-ul la maxim.

Utilizatorii au solicitat o bună perioadă de timp scoaterea acestei limite, dar Spotify s-a opus. În 2017 spre exemplu a dat o replică clară:

În acest moment nu avem planuri să extindem limita Your Music. Acum mai puţin de 1% din utilizatori ajung la acea limită.

Noul sistem se aplică doar la posibilitatea de a salva melodii în library-ul personal Spotify. În continuare playlist-urile individuale sunt limitate la 10.000 de entry-uri. În plus puteţi descărca până la 10.000 de piese pe fiecare dintre cele 5 terminale pe care le aveţi asociate contului, pentru ascultare offline. Măcar de acum încolo nu vom mai vedea pop-up-ul enervant cu "All Filled Up" pentru librăria personală.

Adăugarea de piese în librărie se face apăsând butonul "like" şi se aplică şi la melodii şi la albume întregi. În urmă cu câteva zile am aflat că Spotify le permite angajaţilor să lucreze de acasă până în 2021, iar tot Spotify a pus la puncte un sistem de donaţii direct către artişti pe durata pandemiei. Acesta a debutat luna trecută.

Spotify este o companie care oferă un serviciu de streaming muzical, fondat în 2006. Compania peste 3600 de angajaţi, iar serviciul a atins peste 286 de milioane de utilizatori activi lunar în aprilie 2020. Dintre ei 130 de milioane sunt utilizatori cu plată.