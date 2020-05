Lana Del Rey dezvăluie titlul noului ei album și publică un clip în care recită un poem

Lana Del Rey a dezvăluit fanilor care este titlul viitorului ei album, programat să apară toamna aceasta. Artista va lansa, de asemenea, și două cărți de poezii, publicând un clip în care o putem asculta recitând unul dintre poemele sale.

Noul album al Lanei Del Rey, pe care artista îl va lansa la mai puțin de un an de la discul anterior, se numește "Chemtrails Over The Country Club" și este un material "special".

"Sunt recunoscătoare că muza mea este încă aici și că, în ultimii trei ani, am fost binecuvântată cu inspirația și abilitatea de a scrie două volume de poeme minunate. Și cred că noul meu album, "Chemtrails Over The Country Club", este și el special", a mărturisit Lana într-o postare recentă de pe Instagram.

Anunțul a venit acompaniat și de un video, în care o putem urmări pe artistă recitând poemul "Patent Leather Do-Over", ce se regăsește în volumul "behind the iron gates – insights from an institution".

VIDEO: Lana Del Rey recită poemul "Patent Leather Do-Over"

Albumul "Chemtrails Over The Country Club" va fi lansat pe 5 septembrie, după cum Lana anunța într-o postare controversată a sa de pe Instagram, în care își exprimă frustrarea de a fi categorisită de colege de breaslă drept artista care glorifică abuzurile. În mesaj, Lana Del Rey le menționează pe Doja Cat, Ariana Grande, Camila Cabello, Cardi B, Kehlani, Nicki Minaj și Beyonce.

Ulterior, Lana a clarificat ceea ce a vrut să spună de fapt publicând o serie de mesaje pe Twitter.