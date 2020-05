Muzicieni din Stone Sour, Evanescence, Poison sau trupa lui Ozzy Osbourne vor contribui la o carte de bucate

O carte de bucate intitulată "Rockin' Recipes For Autism" cuprinde o serie de rețete ale unor nume celebre din industria muzicală. Află despre cine e vorba.

Basistul trupei Nova Rex, Kenny Wilkerson a decis să pună lumina reflectoarelor asupra autismului prin intermediul unei cărți de bucate, și a apelat la o serie de muzicieni pentru a contribui cu rețete. Wilkerson a fost încântat să vadă că o mulțime de artiști, printre care muzicieni care cântă în Stone Sour, Evanescence, trupa lui Ozzy Osbourne și Poison au răspuns afirmativ inițiativei.

Fiul lui Wilkinson, Gunnar, are sindromul Asperger și basistul a vrut să atragă atenția asupra conștientizării autismului. Astfel, i-a venit să facă o carte de bucate, iar încasările din vânzări vot fi trimise organizației "We Rock for Autism".

"Am fost foarte norocos că am avut ocazia să merg în turneu prin țară și să întâlnesc niște oameni minunați. Având în vedere că am un fiu cu o condiție din spectrul autistic, știu cât de importantă este această cauză pentru cei afectați. Le mulțumesc acestor rockeri legendari că și-au rupt din timpul lor pentru a reduce o parte din ce înseamnă <<autism>>", a spus Kenny Wilkinson.

Cartea conține peste 50 de rețete, muzicienii împărtășind și un pic din motivele pentru care și-au ales selecțiile. Phil Soussan, basistul trupei lui Ozzy Osbourne, Roy Mayorga, toboșarul din Stone Sour și Rikki Rocket, toboșarul trupei Poison au contribuit cu preparate gustoase. Veți găsi, de asemenea, rețeta de vită la grătar a lui Will Hunt, toboșarul din Evanescence. Frankie Banali de la Quiet Riot prezintă ravioli de dovleac cu sos de gorgonzola di Francesco. Mai există rețete de la veterani din Whitesnake, Warrant, Queensryche, White White, Skid Row, Dokken și Toto.

Carte de bucate "Rockin' Recipes for Autism":

Cartea costă 29,99$ și poate fi comandată de pe site-ul rockin-recipes-for-autism.square.site.