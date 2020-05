Billie Eilish și tatăl ei vor fi gazdele unui show radio pe Apple Music

Billie Eilish va putea fi ascultată pe Apple Music în cadrul unui show radio pe care îl va găzdui împreună cu tatăl ei. Intitulată simplu Me & My Dad Radio, emisiunea va oferi publicului șansa de a asculta selecții muzicale realizate de cei doi.

Billie Eilish a ascultat mereu cu plăcere muzica pe care tatăl ei, Patrick O’Connell, i-a recomandat-o, de aici și din relația pe care cei doi o au vizavi de sound-uri vechi și noi pornind ideea unui show pe radio.

"Eu și tatăl meu am ascultat muzică împreună de când mă știu și vrem să împărtășim asta cu voi. De-a lungul anilor, am dezvoltat această relație de a face schimb de muzică. Tata mi-a arătat unele dintre piesele pe care acum le îndrăgesc cel mai mult, iar eu i-am arătat, la rândul meu, piese pe care le iubește și le adoră", a detaliat Billie într-un interviu cu Zane Lowe.

Patrick O’Connell: "O să vă recomand niște muzică de care nu ați auzit, dar care eu cred că e grozavă"

Show-ul se va intitula Me & My Dad Radio și va avea premiera pe Apple Music pe 8 mai, la ora 10 p.m. (ora României). În cadrul emisiunii, publicul va putea asculta muzica pe care Billie și tatăl ei o ascultă cu plăcere, cei doi urmând să poarte și conversații pe tema pieselor ascultate.

"De aici a pornit ideea întregului show - o să vă recomand niște muzică de care nu ați auzit, dar care eu cred că e grozavă", a completat tatăl lui Billie în discuția pe care cei doi au avut-o cu Zane.

Playlistul fiecărui episod din show-ul Me & My Dad Radio va deveni disponibil pe Apple Music, astfel încât cei care au îndrăgit o piesă anume să o poată reasculta.

La debutul pandemiei, înainte ca restricțiile să ducă la anularea sau reprogramarea tuturor evenimentelor cu public, Billie Eilish era în plin sezon concertistic. Artista tocmai dăduse startul turneului mondial "Where Do We Go?" cu un show incendiar pe pe American Airlines Arena din Miami.

În debutul concertului, tânăra în vârstă de 18 ani a prezentat publicului un trailer de turneu, în care a atins o serie de teme despre care a mai discutat și în trecut, în cadrul interviurilor pe care le-a acordat. Billie vorbește în acest video despre nevoia permanentă a oamenilor de a o eticheta și de a o judeca pentru corpul ei și pentru deciziile vestimentare.