Membrii Soundgarden o dau în judecată pe soția răposatului Chris Cornell

Muzicienii din fosta trupă Soundgarden au intentat un proces împotriva lui Vicky Cornell, acuzând-o că a folosit încasările unui concert caritabil în scopuri personale. Detalii în articol.

Aceștia susțin, de asemenea, că a preluat conturile de socializare ale trupei fără permisiunea lor. Totodată, membrii trupei au răspuns pretențiilor femeii în ceea ce privește drepturile unei serii de melodii nelansate, despre care aceștia spun că au fost destinate unui nou album Soundgarden.

În decembrie, Vicky a dat în judecată membrii Soundgarden, acuzându-i că au pretins în mod fals dreptul de proprietate asupra a șapte piese nelansate și că au cerut redevențe de la ea în cadrul disputei. Trupa a insistat că melodiile erau destinate unui nou album Soundgarden, dar Vicky a susținut că nu a fost încheiat un acord formal între Chris și colegii săi de trupă cu privire la scopul acelor piese.

În cadrul procedurii legale depusă miercuri, 6 mai și publicată de Rolling Stone, Matt Cameron, Kim Thayil și Ben Shepherd nu numai că au răspuns acuzațiilor aduse de Vicky Cornell anul trecut, dar au aplicat și o serie de învinuiri grave împotriva lui Vicky. Una dintre cele mai serioase este faptul că femeia a folosit încasările din concertul "I Am the Highway: A Tribute to Chris Cornell" pentru scopuri personale. Intenția acelui show era de a strânge bani pentru organizația de caritate "The Chris and Vicky Cornell Foundation".

Membrii Soundgarden au spus că au cântat pe gratis, știind că toate încasările se vor duce către fundația de caritate. Concertul a avut încasări de milioane de dolari. Aceștia o dau în judecată pe Vicky pentru "inducere frauduloasă", susținând că "Vicky Cornell nu a avut intenția de a utiliza o parte sau toate veniturile obținute din Concertul Cornell în scopuri caritabile".

Avocatul lui Vicky, Marty Singer, a oferit deja un răspuns, susținând că membrii Soundgarden au fost plătiți cu 78.000 de dolari pentru show și că "fiecare ban din veniturile generate de concert a fost alocat și contabilizat în mod corespunzător".

Soundergarden susține, de asemenea, că Vicky a preluat conturile de socializare ale trupei fără permisiune. Conform acuzațiilor, "Vicky a șters comentariile fanilor și a postat ea însăși imagini și comentarii pe paginile de social media ale trupei accesibile pentru public. Unele dintre aceste postări ale lui Vicky Cornell sunt destinate să denigreze membrii trupei".

În ceea ce privește cele șapte piese nelansate, membrii trupei susțin că Vicky este conștientă de faptul că piesele cu vocea lui Chris Cornell au fost întotdeauna destinate pentru un nou album Soundgarden și nu pentru un proiect solo. Aceștia mai susțin că Vicky a depus o plângere pentru "a obține drepturi asupra căror nu este legal împuternicită și pentru a constrânge Soundgarden să împartă câștigurile".