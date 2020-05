Festivalurile și concertele mari nu pot reveni mai devreme de 1 septembrie, a indicat ministrul Culturii

Pandemia de coronavirus a înghețat piața concertistică din România, evenimentele cultural-artistice aflându-se de mai bine de două luni sub semnul întrebării. După aproape două săptămâni de la încheierea stării de urgență, publicul și organizatorii de evenimente așteaptă o rezoluție din partea Guvernului.

Într-un interviu acordat pe 26 mai la Radio România Actualități, ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a detaliat în ce stadiu se află discuțiile privind desfășurarea spectacolelor, concertelor și festivalurilor din vara 2020, explicând și care sunt părțile decizionale implicate în proces.

Ministrul Culturii a explicat și care este problema concertelor de tip drive-in, evenimente care în România nu sunt încă permise (vezi amânarea concertului Delia), deși în SUA și în mai multe orașe europene au fost acceptate. Potrivit acestuia, sunt temeri legate de "cât de disciplinat va fi acest public", "dacă va sta sau nu în mașini" și despre cum se poate asigura "un circuit clar pentru deplasarea acestora la toaletă pe parcursul acestor evenimente".

"Noi am cerut și organizatorilor niște propuneri de măsuri. La rândul nostru, am elaborat niște propuneri de măsuri, uitându-ne și la recomandările făcute la nivelul Comisiei Europene. Deocamdată nu am reușit să-i convingem pe cei de la Ministerul Sănătății pentru permiterea acestor evenimente [de tip drive-in], în această primă etapă de relaxare (...). Asta trebuie să înţeleagă toată lumea, că aceste activități pot fi reluate în baza unui ordin de ministru comun, semnat de mine și de domnul Nelu Tătaru, ministrul sănătății."