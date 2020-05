Ascultă noua piesă lansată de HAIM, "Don't Wanna" - AUDIO

"Don't Wanna" este cel mai recent single lansat de trupă. Melodia se găsește pe albumul "Women In Music Pt.III", ce va fi lansat în vara acestui an. Te invităm să îl asculți.

"Don't Wanna" a fost compusă de Danielle Haim, Rostam Batmanglij și Ariel Rechtshaid. Cu versuri precum: "Well we both had nights/ Waking up in strangers’ beds/ But I don’t wanna, don’t wanna/ I don’t want to give up yet" (Ei bine, amândoi am avut nopți în care ne-am trezit în patul unor străini, dar nu vreau, nu vreau sa renunț încă [la tine]), piesa vorbește despre încercarea de a salva o relație nereușită.

Așteptatul "Women In Music Pt. III" trebuia inițial să fie lansat în luna aprilie, dar a fost reprogramat pentru 26 iunie din cauza pandemiei de coronavirus. Totuși, trio-ul s-a ocupat cu promovarea discului, prin lansarea unor single-uri precum "I Know Alone", "Summer Girl" sau "The Steps". Recent, HAIM a interpretat piesa "I Know Alone" via Zoom, în cadrul emisiunii "Late Show with Stephen Colbert".

Haim este formată din Este Haim (voce, bass), Danielle Haim (voce, chitară solo), Alana Haim (voce, chitară armonie, percuție, orgă) și Dash Hutton (tobe). Cu rădăcini într-o familie hippie din California, cele 3 surori au crescut cu muzica lui Joni Mitchell și Joan Baez. Pentru mai multe detalii despre povestea surorilor Haim puteţi citi articolul nostru din rubrica JOINewArtist.