Haim ne aduce vara la început de august cu o piesă romantică și ușor melancolică intitulată "Summer Girl". Melodia este acompaniată de un videoclip regizat de Paul Thomas Anderson, ce a mai lucrat anterior cu surorile Haim la clipurile “Right Now”, “Little of Your Love” și “Night So Long”.

Noua piesă "Summer Girl" este compusă de Danielle Haim și produsă de Rostam și Ariel Rechtshaid. Melodia a fost finalizată în urmă cu doar câteva săptămâni, totul pornind de la un demo înregistrat de Danielle pe telefon. "Am început să lucrez la piesă când am aflat că partenerul meu are cancer. Eram în turneu și simțeam că încerc să-i transmit energie pozitivă aproape telepatic. De fiecare dată când ajungeam acasă între show-uri îmi doram să fiu raza lui de soare - vara lui atunci când era în întuneric. Speranța lui atunci când se simțea fără speranță", a detaliat Danielle Haim în comunicatul de presă ce anunța lansarea piesei. Decizia de a filma un videoclip a venit aproape spontan, Danielle dezvăluind într-un tweet că s-a simțit inspirată și de piesa lui Lou Reed, "Walk on the Wild Side". Haim este formată din Este Haim (voce, bass), Danielle Haim (voce, chitară solo), Alana Haim (voce, chitară armonie, percuție, orgă) și Dash Hutton (tobe). Cu rădăcini într-o familie hippie din California, cele 3 surori au crescut cu muzica lui Joni Mitchell și Joan Baez. După 5 ani în care au cântat în cluburile din orașul natal și din împrejurimi, Haim a lansat pe 12 octombrie 2012 single-ul de debut, intitulat "Forever". Cel de-al doilea single, "Don’t Save Me" a urcat în UK Singles Chart până pe poziția 32, Tom Howard de la NME acordând un review pozitiv piesei: "Cel mai bun lucru la trupa Haim este că piesele pe care le compun sunt 100% lipsite de bullshit". Pentru mai multe detalii despre povestea surorilor de la Haim puteţi citi articolul nostru din rubrica JOINewArtist.