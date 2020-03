În contextul relațiilor de iubire ce nu mai sunt demult cele convenționale, surorile Haim își deschid sufletul în versurile piesei "The Steps" și ne fac părtași la o avalanșă de emoții ce se suprapune peste rutina zilnică. Machiajul de zi cu zi devine o modalitate de exprimare a resentimentelor, Danielle Haim aplicându-și rujul fără a îndepărta clăbucii de la pasta de dinți. În ipostaze similare le putem observa și pe Alana și Este, aceste acte de rebeliune fiind declanașate de nevoia de a-și atenționa partenerii că iubirea nu e întotdeauna perfectă.

"Every time I think that I've been takin' the steps/ You end up mad at me for makin' a mess/ I can't understand, why you don't understand me/ Baby/ And every day I wake up and make money for myself/ And though we share a bed it don't mean that I need your help", cântă surorile Haim pe refren, descriind astfel modul în care partenerii de relație au niște așteptări nerealiste.

Noul single "The Steps" este produs de Danielle împreună cu Ariel Rechsthaid și Rostam Batmanglij, videoclipul piesei fiind regizat de Paul Thomas Anderson. Melodia este extrasă de pe cel de-al treilea material de studio al grupului, "Women in Music Pt. III.", ce va fi lansat pe 24 aprilie 2020 prin intermediul Columbia Records.

Haim este formată din Este Haim (voce, bass), Danielle Haim (voce, chitară solo), Alana Haim (voce, chitară armonie, percuție, orgă) și Dash Hutton (tobe). Cu rădăcini într-o familie hippie din California, cele 3 surori au crescut cu muzica lui Joni Mitchell și Joan Baez. Pentru mai multe detalii despre povestea surorilor Haim puteţi citi articolul nostru din rubrica JOINewArtist.