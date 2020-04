Haim ne oferă în plină pandemie o piesă "pe umărul" cărei să ne sprijinim în momentele mai dificile. "I Know Alone" se numește noua piesă a trupei și se regăsește pe albumul "Women in Music Pt. III.".

Acompaniată de un videoclip cu o coregrafie în stilul anilor '90, piesa "I Know Alone" a fost compusă înainte de pandemie, dar surprinde foarte bine starea de spirit a acestei perioade. Danielle Haim : "Sper ca această piesă să vă aducă puțină alinare în aceste momente nebunești" ""I Know Alone" trebuia să fie de la bun început următorul nostru single de pe noul album, dar a căpătat de curând o nouă semnificație. Primul vers pe care l-am scris a fost: <<Știu mai bine decât oricine altcineva cum e să fii singur>>. Inspirația a venit dintr-o senzație de spirală adâncă a singurătății, mi se părea că simt singurătatea mai profund decât oricine altcineva a simțit-o vreodată. Îmi amintesc că au fost multe plimbări cu mașina cu câteva doze de Cola dietetică pe scaunul din dreapta, conduceam noaptea pentru a-mi limpezi mintea. Acum, cu ceea ce se întâmplă, a fi singur e un ritual. Numai eu îmi cunosc rutina secretă pe care o am de când sunt singură și aproape că mă simt confortabil cu ea. E felul prin care îmi mențin sănătatea psihică în aceste momente de singurătate și mă ajută foarte mult să trec peste perioada asta. Sper că ceea ce vă spun are sens - mereu mi-e dificil să descriu o piesă - dar vreau mereu să vă spun care e sentimentul de la care a pornit. Sper ca această piesă să vă aducă puțină alinare în aceste momente nebunești", a declarat Danielle. Noul single "I Know Alone" este extras de pe cel de-al treilea material de studio al grupului, "Women in Music Pt. III.", ce va fi lansat pe 26 iunie 2020 prin intermediul Columbia Records. Haim este formată din Este Haim (voce, bass), Danielle Haim (voce, chitară solo), Alana Haim (voce, chitară armonie, percuție, orgă) și Dash Hutton (tobe). Cu rădăcini într-o familie hippie din California, cele 3 surori au crescut cu muzica lui Joni Mitchell și Joan Baez. Pentru mai multe detalii despre povestea surorilor Haim puteţi citi articolul nostru din rubrica JOINewArtist.