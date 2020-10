Noul video a fost regizat de Paul Thomas Anderson, Haim povestind în comunicatul de presă ce-i anunță lansarea că lui i-a aparținut ideea.

"Acest videoclip a fost filmat în ziua în care am realizat coperta pentru albumul "Women In Music Pt. III" la Canter’s Deli din Hollywood. Paul a venit cu ideea după ce a ascultat întregul album. Am simțit că această piesă are nevoie de un videoclip, așa că Danielle și-a pus o lavalieră și a cântat piesa live în mijlocul magazinului."

Albumul "Women In Music Pt. III" trebuia inițial să fie lansat în luna aprilie, dar a fost reprogramat pentru 26 iunie din cauza pandemiei de coronavirus. Totuși, trio-ul s-a menținut ocupat cu cu promovarea discului, prin lansarea unor single-uri precum "I Know Alone", "Summer Girl" sau "The Steps".

Haim este formată din Este Haim (voce, bass), Danielle Haim (voce, chitară solo), Alana Haim (voce, chitară armonie, percuție, orgă) și Dash Hutton (tobe). Cu rădăcini într-o familie hippie din California, cele 3 surori au crescut cu muzica lui Joni Mitchell și Joan Baez. Pentru mai multe detalii despre povestea surorilor Haim puteţi citi articolul nostru din rubrica JOINewArtist.