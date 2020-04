50 Cent scoate la iveală o colaborare cu Post Malone, "Tryna F*ck Me Over" - VIDEO

50 Cent a scos din arhive un videoclip pe care l-a filmat cu Post Malone, de pe vremea când tânărul rapper nu îşi tatuase încă faţa. Clipul poartă numele de "Tryna F*ck Me Over" şi este tipic Fiddy, cu un negativ cu influenţe orientale şi paranoia faţă de hateri versificată. Puteţi urmări clipul în articol.

Posty apare în acest videoclip "Tryna F*ck Me Over" cu imaginea care l-a consacrat de la primele single-uri: grila dentară metalică, codiţe împletite, lanţuri la gât şi cămaşă grunge. Post Malone primeşte câteva versuri în piesa lui 50 Cent, care pare să fie clasica etalare de averi, maşini scumpe, bijuterii şi ameninţări la adresa haterilor. Videoclipul acesta datează din 2015, dar nu a mai fost făcut public până acum.

În acel an debuta Post Malone în mainstream lansând primul său single de succes, "White Iverson". Fanii lui 50 Cent au glumit în social media, scriind în comentarii ca "rapperul şi-a găsit în sfârşit parola la contul vechi YouTube". Piesa "Tryna F*ck Me Over" se găsea pe un mixtape al rapperului devenit actor, cunoscut drept "The Kanan Tape". Melodia include un instrumental de la începutul anilor 2000 marca Scoop DeVillle, cu sampling din "Off the Books" de la The Beatnuts.

Clipul a fost regizat de către Eif Rivera şi include numeroase efecte vizuale pe bază de flăcări, şampanii scumpe, bolizi şi femei care dansează lasciv, cu măşti extravagante. 50 Cent a fost activ în social media în ultima vreme, încercând să recruteze artişti pentru un nou album "Pop Smoke", pe care ar dori să îl producă. Artistul e foarte aproape să fie un mogul al producţiilor TV, între un contract de 150 de milioane de dolari cu Starz şi seriale ca "Trill League" şi "Power".

Post Malone a surprins plăcut în weekend-ul trecut, atunci când a ţinut un concert caritabil acasă, axat pe coveruri Nirvana. Artistul a strâns peste 500.000 de dolari pentru combaterea Covid-19, iar Malone a cântat la chitară şi voce, în vreme ce prin distanţare socială i s-au alături Travis Barker la tobe, Brian Lee la bas şi Nick Mack la chitară. Cei 4 au cântat în camere diferite ale casei lui Posty în Salt Lake City, Utah.