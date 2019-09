După ce Post Malone a tras cu tancul într-o lume post apocaliptică în clipul "Psycho", acum se întoarce cu multe secole în urmă. În clipul "Circles" îl vedem pe rapperul american îngenunchiat în fața sabiei sale după o luptă cu mulți morți și răniți. Acțiunea se petrece cândva în anii 800 în Marea Britanie.

Extenuat după luptă și cu spada în mână, Post Malone cântă despre tendința de a repetă aceleași greșeli. Imaginile cu câmpul de luptă sunt alternate cu o cetate în care se află o prințesă cu gura acoperită de o vrajă. Viziuni ale progatonistului scufundat în mlaștină, ars pe rug sau scufundat în apa o bântuie pe prințesă.

"Circles" este cel mai nou single de pe albumul "Hollywood's Bleeding". De pe acel LP am mai putut asculta hitul "Goodbyes", cu un videoclip la fel de cinematic. Pe acel track apărea și rapperul Young Thug. Noul disc se lansează pe 6 septembrie și include colaborări cu Travis Scott, Swae Lee și Future.

Sunt și colaborări ceva mai neobișnuite, cu Ozzy Osbourne și Halsey. Ultimul album al lui Posty a fost "Beerbongs & Bentleys", lansat în primăvara anului trecut. Noul disc include 17 piese, printre care și "Sunflower", colaborarea cu Swae Lee de pe coloană sonoră a filmului "Spider-Man: Into the Spider-Verse". Apare și "Wow", piesă lansată în perioadă Crăciunului în 2018.

Post Malone a fost headliner la festivalul Reading & Leeds luna trecută, unde a cântat un cover după piesa Oasis "Don't Look Back in Anger, alături de cei de la Twenty One Pilots. Pe numele său real Austin Richard Post, tânărul de 24 de ani este cunoscut pentru versurile introspective și un stil vocal laconic.

Debuta în muzică în 2015 prin piesă "White Iverson", care a ajuns în top 20 US Billboard Hot 100". A urmat un contract cu Republic Records și albumul de debut "Stoney" în 2016.