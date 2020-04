Sting susține un recital online, găzduit de National Air and Space Museum (Link live stream)

Sting va participa la un eveniment online găzduit de The Smithsonian National Air and Space Museum. Transmis live pe YouTube, show-ul va include recitalurile mai multor artiști și va avea un setlist compus din piese originale despre izolare și spațiu.

Intitulat "Space Songs: Through the Distance", evenimentul pus la cale de The Smithsonian National Air and Space Museum va avea loc pe 30 aprilie, 8:00 p.m. ET, respectiv 1 mai, 3 a.m. ora României.

Sting se numără printre artiștii confirmați, alături de Ben Gibbard de la Death Cab for Cutie, Bethany Cosentino de la Best Coast, Dan Deacon, Clipping, Grace Potter, Vagabon, Lukas Nelson și Valerie June. Gazda evenimentului va fi Adam Savage, co-prezentator al popularei emisiuni MythBusters.

"Există o mulțime de cântece grozave despre nave spațiale și astronauți - despre oameni obișnuiți în circumstanțe extraordinare"

"Explorarea spațiului este o expresie extraordinară a umanității și ne poate inspira mai mult decât orice altceva. În mod firesc, există o mulțime de cântece grozave despre nave spațiale și astronauți - despre oameni obișnuiți în circumstanțe extraordinare. Mulți artiști folosesc solitudinea pentru a-și alimenta creativitatea și dorința de a experimenta. Am avea cu toții nevoie de puțină inspirație acum. Astfel, în timp ce muzeul nostru rămâne închis publicului, vrem să împărtășim cu telespectatorii de acasă câteva piese care ne inspiră", apare în comunicatul de presă ce anunță evenimentul.

"Space Songs: Through the Distance" va putea fi urmărit live online, pe canalul de YouTube al muzeului. Mai jos găsiți link-ul pentru live stream.

VIDEO: Space Songs: Through the Distance