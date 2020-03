Coronavirus: Ce piese ascultă britanicii în izolare - AUDIO

Britanicii au propriul playlist de carantină. Potrivit Official Charts UK, anumiți artiști au urcat în topuri în ultimele zile, grație pandemiei, scoțând la iveală gusturile englezilor în materie de muzică de criză.

Dacă în SUA, cea mai ascultată piesă pe vreme de pandemie este un hit al trupei REM, în UK lucrurile stau altfel. Britanicii au propriul lor playlist, așa cum ne indică The Official Charts Company într-un top al celor mai ascultate melodii din ultimele zile. În acest clasament au fost luate în considerare cele mai mari creșteri de pe platformele de streaming, excluzând cifrele ridicate ce nu intră în contextul coronavirus, cum ar fi piesele lui Kenny Rogers, redevenite populare pe fondul morții artistului.

În fruntea clasamentului, cu o creștere de 150% în streaming-uri, este piesa "You’ll Never Walk Alone", a trupei Gerry and the Pacemakers. Această melodie este imnul clubului de fotbal Liverpool FC, popularitatea venind astfel și pe fondul dezamăgirii fanilor acestui club, ce au trebuit să accepte amânarea Euro 2020 cu un an, în contextul actualei pandemii.

Gerry and the Pacemakers - "You’ll Never Walk Alone"

Pe poziția a doua în clasamentul preferințelor britanicilor se află AKON, cu piesa "Locked Up". Single-ul lansat în 2004 de artistul cu rădăcini senegaleze a înregistat o creștere de 140% în streaming-uri.

AKON - "Locked Up"

The Police se află află pe poziția a treia a acestui clasament, cu piesa "Don’t Stand So Close To Me". Hitul din 1980 al trupei de rock britanice a revenit în preferințele publicului, având o creștere de 70% în streaming-uri.

The Police - "Don’t Stand So Close To Me"

În această perioadă, au înregistrat creșteri și piese precum "Imagine" (John Lennon), care se plasează pe poziția a 7-a a topului Official Charts, dar și "It’s The End Of The World As We Know It" (poziția a 8-a) și "Everybody Hurts" (poziția a 10-a).

John Lennon - "Imagine"

Dacă nu aveți încă un playlist de pandemie, puteți apela, așadar, la preferințele publicului din Marea Britanie, sau, de ce nu, ale celui din SUA. Vă recomandăm, totodată, concertele pe care artiști precum Amy Lee de la Evanescence și Chris Martin de la Coldplay le-au susținut online în ultimele zile.