Legendarul cântăreț country Kenny Rogers s-a stins din viață la 81 de ani

Cântărețul american Kenny Rogers s-a stins din viață pe 20 martie 2020. Legenda muzicii country avea 81 de ani. De-a lungul carierei sale de aproape 6 decenii, Kenny Rogers a înregistrat vânzări de peste 120 de milioane de discuri pe plan global, cele mai populare piese ale sale fiind "The Gambler", "Lady", "Lucille", "Islands In The Stream", "We've Got Tonight" și "Through the Years".

Celebrul cântăreț country Kenny Rogers a murit în seara zilei de 20 martie 2020, la vârsta de 81 de ani. Decesul a survenit din cauze naturale, artistul aflându-se sub îngrijire acasă în Sandy Springs (Georgia), fiind înconjurat în ultimele clipe de membrii familiei sale. În contextul pandemiei COVID-19, va fi organizată o ceremonie funerară restrânsă, urmând ca o comemorare publică să fie planificată după depășirea actualei situații sanitare. Cariera lui Kenny Rogers se întinde pe aproape șase decenii, între 1957 și 2017. Legenda muzicii country a vândut peste 120 de milioane de discuri în întreaga lume. A fost inclus în Country Music Hall of Fame în 2013 și premiat de șase ori la Country Music Association Awards și de trei ori cu premiul GRAMMY. Rogers a lansat 24 de hituri Nr. 1 și a a avut peste 20 de roluri în filme sau seriale de televiziune. Cele mai cunoascute melodii cântate de el sunt: "The Gambler", "Lady", "Lucille", "Islands In The Stream", "We've Got Tonight" și "Through the Years". Turneul său de retragere - "The Gambler's Last Deal" - a început în 2015 și a fost întrerupt din cauze medicale în 2018. Urmăriți mai jos declarația sa din septembrie 2015 despre ultimul turneu și viața sa plină de realizări. Artistul declara: "Există o linie fină între a fi egoist și a te lăsa condus (de val) și cred că am călcat această demarcație de multe ori când eram mai tânăr. Astfel, nu am avut șansa să petrec mai mult timp împreună cu băieții mei mai mari și acum regret asta. Am decis ca ținta mea de acum să fie să stau acasă și să o ajut pe Wanda să-i crească pe Justin și Jordyn și să am asupra lor aceeași influență pe care mama și tata au avut-o asupra mea" Kenny Rogers a fost căsătorit de 5 ori și a avut 5 copii, dintre care doi gemeni în vârstă acum de 22 de ani.