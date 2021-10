Sting - If It’s Love

Sting îşi va lansa noul album de studio, "The Bridge" pe 19 noiembrie. Piesele noi au fost compuse pe parcursul unui an de pandemie globală, dar şi de "pierdere personală, separare, lockdown şi agitaţie politică şi socială" conform artistului. Fostul membru The Police a creat noile track-uri în studiouri din Bahamas, New York şi alte zone de pe glob. A lucrat cu sete creativă de la 10 dimineaţa până la ora cinei.

Întrebat de LA Times dacă ar fi lansat acest disc dacă nu era pandemia, Sting a declarat că avea în gând să producă un material discografic, dar situaţia a fost unică. A fost nevoie să folosească Zoom şi tehnologie avansată a studioului. "The Bridge" vine de la podurile construite între oameni pentru a repara separarea lor. Legendarul muzician vede crearea de piese ca un puzzle unic, pe care vrea să îl rezolve. Totuşi a recunoscut şi că uneori preferă o compoziţie mai uşoară în loc de puzzle: un acord major urmat de unul minor rotunjit.

Sting îşi va începe o rezidenţă în Las Vegas pe 29 octombrie, cu 8 show-uri programate. "If It's Love" e primul single de pe noul album şi insuflă voie bună, optimism şi zâmbete. Include o voce tinerească şi suavă, versuri despre dragoste şi senzaţia de iubire care te cuprinde de la micul dejun şi până când e momentul să tragi obloanele. Sting vede dragostea drept ceva ce nu necesită justificare, o emoţie care trebuie să te predai şi ceva ce nu are leac. Un fluierat şugubăţ începe şi termină piesa, pentru a o face mai light şi mai fredonabilă.

Noul album al lui Sting, cel care vine în noiembrie este cel cu numărul 14 în discografia sa şi în cariera de peste 40 de ani a muzicianului. Ultimul release a fost "My Songs", lansat în 2019, iar pe acel LP britanicul în vârstă de 69 de ani a reinterpretat piese mai vechi ale sale, inclusiv hitul The Police "Every Breath You Take", dar şi "Message In a Bottle" şi "Roxanne". Pe de altă parte "The Bridge" va avea numai compoziţii noi şi originale.

Iată şi tracklist-ul pentru acest album:

01 Rushing Water

02 If It's Love

03 The Book Of Numbers

04 Loving You

05 Harmony Road

06 For Her Love

07 The Hills On The Border

08 Captain Bateman

09 The Bells Of St. Thomas

10 The Bridge

11 Waters of Tyne

12 Captain Bateman's Basement

13 (Sittin 'On) The Dock of the Bay

Prietenul şi colegul lui Stng, Dominic Miller apare pe noile melodii, alături de saxofonistul jazz şi compozitorul Brandford Marsalis, dar şi toboşarul american John Freese.