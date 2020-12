Melodia se găsește pe albumul postum recent lansat de Cornell, "No One Sings Like You Anymore". Materialul a fost lansat pe 11 decembrie și este axat pe coveruri ale pieselor unor nume mari, precum John Lennon (melodia în discuție), Prince, Janis Joplin, Guns N'Roses şi mulţi alţii.

Clipul coverului se deschide cu regretatul muzician cântând la o chitară. Imaginea sa este proiectată pe un indicator stradal, în fundal prefigurându-se agitația urbană. Scăldat într-un roșu intens, vizualul îi atrage pe spectatori într-un tur al orașelor aglomerate. Îmbinând versurile melodiei ce se derulează constant alături de imagini ale lui Chris Cornell împreună cu copiii săi, clipul aduce un omagiu piesei originale: decizia lui Lennon de a se retrage viața publică pentru a se concentra pe creșterea fiului său cu Yoko Ono.

"No One Sings Like You Anymore" este o colecție ce onorează artiștii și cântecele care l-au inspirat pe Chris Cornell. Materialul a fost înregistrat în 2016 și este ultimul album de studio complet finalizat al artistului. Dacă piesele pot fi deja ascultate pe serviciile de streaming, o variantă fizică a albumului urmează să fie lansată pe 19 martie 2021.