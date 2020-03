Ce piese urcă în topurile muzicale în vreme de pandemie

Ca orice formă de artă, muzica este oglinda frământărilor și emoțiilor noastre. În aceste zile în care subiectul coronavirus e de neocolit, anumite piese au revenit în topurile muzicale, oferindu-ne astfel un feedback asupra stării noastre generale de spirit.

O piesă lansată în urmă cu mai bine de 30 de ani a revenit în topurile muzicale din America, grație pandemiei de coronavirus. Surprinzător sau nu, foarte multe persoane au rezonat în ultimele zile cu piesa "It’s the End of the World as We Know It (And I Feel Fine)", a trupei R.E.M..

Single-ul lansat în 1987 a revenit în topul Billboard, fiind pe poziția a 22-a în topul celor mai achiziționate piese din ultima săptămână, pentru acest clasament fiind luate în considerare toate genurile muzicale. Melodia a cumulat și 1.7 milioane de stream-uri, așa că a urcat până pe poziția a 4-a în topul Billboard Hot Rock Songs .

O altă melodie populară în aceste zile vine de la trupa americană de heavy metal Disturbed. Piesa "Down With the Sickness" vibrează în excelent acord cu pandemia, demonstrând că mesajul nu e doar valabil, ci poate chiar și mai puternic acum, la 20 de ani de la lansare.

Gloria Gaynor s-a numărat și ea printre preferințele publicului american, piesa motivațională "I Will Survive" având toate elementele necesare pentru a atenua starea generală de anxietate provocată de COVID-19.

În America, se ascultă și "My Sharona" de la trupa The Knack, cel mai probabil pentru că rimează cu "corona". Piesa "Work From Home" e și ea destul de populară, cele mai ascultate versiuni fiind cele interpretate de Tim Heidecker și Fifth Harmony împreună cu Ty Dolla $ign.

Tot grație pandemiei, au devenit populare melodii precum "Corona and Lime" (Shwayze), "Corona" (Minutemen), "Isolation" (Joy Division) și "Quarantined" (At the Drive-In).

Dacă nu aveți încă un playlist de pandemie, puteți apela, așadar, la preferințele publicului din America. Vă recomandăm, totodată, concertele pe care artiști precum Amy Lee de la Evanescence și Chris Martin de la Coldplay le-au susținut online în ultimele zile.