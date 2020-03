VIDEO: BTS, Billie Eilish, Dua Lipa și Bocelli au cântat la James Corden’s Homefest

James Corden a realizat o emisiune specială, de acasă, în care a invitat o parte dintre cei mai îndrăgiți artiști ai momentului. În cadrul show-ului James Corden’s Homefest îi veți putea urmări cântând pe BTS, Dua Lipa, Billie Eilish & Finneas și Andrea Bocelli.

James Corden urmează exemplul altor realizatori de show-uri de divertisment din America și realizează o întreagă emisiune de acasă. Show-ul James Corden’s Homefest a fost filmat parțial în garajul lui Corden, momentele muzicale fiind transmise prin live streaming din locuințele artiștilor invitați.

"În seara asta vrem să aducem puțină bucurie și puțină muzică în casele voastre"

Ca și în cazul emisiunii caritabile prezentate de Elton John, oamenii au fost invitați să păstreze distanțarea socială și, dacă se află în poziția de a o face, să sprijine prin donații ONG-urile care luptă împotriva corovirusului.

"În seara asta vrem să aducem puțină bucurie și puțină muzică în casele voastre într-o perioadă pe care o putem considera, fără îndoială, drept cea mai ciudată și înfricoșătoare din viețile noastre. Suntem cu toții în situația asta împreună. Să fim sinceri, nimeni dintre noi nu știe ce zi a săptămânii e. Ar putea fi o duminică din luna mai. E pentru prima oară în două săptămâni și jumătate când nu port pantaloni de trening", a declarat James Corden în debutul emisiunii.

Lista invitaților lui Corden a cuprins o parte dintre cele mai populare nume din industria muzicală. Senzația muzicii K-pop BTS a interpretat hitul "Boy with Luv", Billie Eilish a cântat "Everything I Wanted" alături de fratele ei, Finneas, Andrea Bocelli a adus un omagiu Italiei cu piesa "Con te partirò", iar Dua Lipa a invitat publicul pe ringul de dans cu unul dintre single-urile ei recente, "Don’t Stop Now".

Ce alte concerte poți urmări online

O serie de artiști susțin deja concerte online gratuite. Global Citizen în parteneriat cu World Health au inaugurat seria "Together At Home", în cadrul căreia i-am putut urmări pe Chris Martin de la Coldplay, Camila Cabello și Shawn Mendes și Amy Lee de la Evanescence.

Și Metallica pune la dispoziția publicului o serie de concerte. Trupa va urca pe YouTube în fiecare luni câte un nou concert celebru al formației.